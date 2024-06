TV Samsung già pronta per l'incorniciatura e in offerta a soli 339€

Quando si parla di innovazione nel campo delle TV, Samsung si distingue sempre per il suo impegno. Tra le sue proposte più interessanti spiccano i modelli della serie The Frame, rinomati per le cornici che, insieme a sofisticate funzioni software, trasformano la TV in autentiche opere d'arte. Oggi, Unieuro offre uno di questi modelli al prezzo di 339€, grazie a uno sconto di 260€. Il prezzo del modello QE32LS03B è tra i più competitivi sul mercato, come conferma una rapida ricerca online.

Vedi offerta su Unieuro

Samsung Lifestyle QE32LS03B, chi dovrebbe acquistarla?

La Samsung Lifestyle QE32LS03B rappresenta la soluzione ideale per chi desidera unire eleganza, tecnologia e arte all'interno della propria casa. Questa TV non è semplicemente un oggetto per guardare i propri programmi preferiti, ma si trasforma in una vera e propria opera d'arte quando non è in uso, grazie al suo esclusivo Art Mode e alla possibilità di scegliere tra un'ampia gamma di opere d'arte da mostrare sullo schermo.

È perfetta per gli amanti dell'arte e del design che desiderano arricchire l'atmosfera della propria abitazione con un tocco di classe. Con il suo display Matte, inoltre, offre una visione ottimale delle opere esposte senza riflessi, creando l'illusione di avere un vero e proprio quadro appeso al muro.

Coloro che bramano un'esperienza audiovisiva di alto livello apprezzeranno poi le specifiche tecniche della Samsung Lifestyle QE32LS03B, come il processore Quantum 4K, che garantisce immagini dettagliate e il Dolby Atmos accompagnato dall'OTS per un suono tridimensionale. Pertanto, se siete alla ricerca di una TV Samsung capace di offrire quel qualcosa in più nello stile e nella raffinatezza, la Samsung Lifestyle QE32LS03B è decisamente il modello giusto.

Vedi offerta su Amazon