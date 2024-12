Ecco la TV OLED più scontata delle ultime ore del Black Friday

Se siete alla ricerca di una TV di fascia alta con pannello OLED, tra le offerte più vantaggiose di questo Black Friday, ormai agli sgoccioli, la Samsung QE48S94D merita sicuramente la vostra attenzione. Dotata della rivoluzionaria tecnologia QD-OLED, che supera perfino l'OLED tradizionale, è disponibile a soli 849€ nel modello da 48 pollici.

Samsung QE48S94D, chi dovrebbe acquistarla?

La Samsung QE48S94D si rivela l'opzione perfetta per gli appassionati di cinema e tecnologia che desiderano trasformare il loro soggiorno in una sale cinematografica personale. Le persone che apprezzano i dettagli visivi sorprendenti e le qualità immersive di un buon film o serie TV troveranno in questa smart TV da 48 pollici un alleato insostituibile, grazie al suo processore NQ4 AI Gen2 che garantisce una risoluzione 4K con intelligenza artificiale, capace di elevare la definizione video a standard altissimi.

L'adozione della tecnologia OLED con neri profondi, bianchi luminosi e una vasta gamma di colori vivaci, assieme alla resa cromatica eccezionale offerta da OLED HDR+, promette un'esperienza visiva di qualità eccelsa, ideale per chi non vuole scendere a compromessi sulla qualità delle immagini. Non solo gli amanti del cinema, ma anche i gamer troveranno nella Samsung QE48S94D uno strumento di intrattenimento completo, grazie al Gaming Hub integrato che facilita l'accesso a una vasta libreria di giochi.

Inoltre, gli appassionati di tecnologia apprezzeranno l’intelligenza dello Smart Hub, che consente di organizzare contenuti multimediali in un unico posto, e le funzionalità SmartThings, per gestire facilmente tutti i dispositivi smart della casa direttamente dalla TV. A tutto ciò si aggiunge l'integrazione di OTS LITE e Dolby Atmos per un'esperienza sonora avvolgente e dettagliata, rendendo la Samsung QE48S94D la scelta ideale per chi cerca una soluzione all'avanguardia per godersi film, giochi e programmi televisivi con una qualità audio e video eccezionale.

