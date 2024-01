Prezzo TOP su questo giradischi della Angel Horn! Lo pagate SOLO €249,98

Il giradischi Bluetooth, con speaker integrati, della Angels Horn, vi catturerà con la sua eleganza e le sue specifiche tecniche. Ora disponibile su Amazon al prezzo eccezionale di 249,98€ anziché 299,99€, vi stupirà con la sua capacità di riprodurre i vostri vinili preferiti a due velocità (45 e 33 giri), integrando una coppia di altoparlanti che garantiscono un'esperienza audio di alta fedeltà in ogni ambiente della vostra casa.

Con un ottimo sconto sconto del 17%, questo giradischi compatto e funzionale non solo valorizzerà la vostra collezione di dischi, ma vi permetterà di trasmettere la musica dei vostri dispositivi, via Bluetooth, con la massima comodità.

Giradischi Angels Horn, chi dovrebbe acquistarlo?

Per gli appassionati di musica che amano la nostalgia dei vinili ma non disdegnano la tecnologia moderna, il giradischi Bluetooth, con speaker integrati, della Angels Horn, rappresenta una scelta eccellente.

Questo giradischi, disponibile al prezzo scontato di 249,98€, vi catturerà con la sua capacità di trasmettere la musica, via Bluetooth, da qualsiasi dispositivo connesso, trasformandosi in uno speaker bluetooth elegante e dagli utilizzi più disparti.

Stufi di ascoltare le vostre playlist di Spotify? Inserite un vinile della vostra raccolta per poterlo ascoltare istantaneamente o, in alternativa, connettete una fonte audio a vostra scelta, tramite cavo AUX, e ascoltate la musica che più vi aggrada, nel formato che preferite.

Il design classico in nero (disponibile anche con lo chassis marrone al prezzo scontato di 249,99€) si sposa con una serie di funzionalità tecnologiche, pratiche e funzionali capaci di soddisfare anche gli utenti più esigenti.

Il giradischi Bluetooth, con speaker integrati, della Angels Horn è dotato di un sistema di trazione a cinghia per un'accurata riproduzione a due diverse velocità, e di una puntina AT-3600L che garantisce un tracciamento preciso dei solchi dei dischi.

Che vogliate riscoprire la vostra collezione di 7", 10" o 12", o semplicemente cercate un elegante elemento d'arredo capsce di arricchire il vostro sistema di intrattenimento domestico, questo giradischi è il prodotto che fa per voi.

Per gli amanti della musica che desiderano integrare l'autenticità dei vinili cno la tecnologia digitale attuale, il giradischi Bluetooth, con speaker integrati, della Angels Horn è una perla rara, da regalare o regalarsi, perfetta per ogni occasione festiva e per chi desidera il calore del vinile con un tocco di funzionalità moderna.

L'aspetto più interessante? L'incredibile prezzo di 249,98€ a cui viene venduto da Amazon, ma affrettatevi perché l'offerta è a tempo limitato.

