Nintendo lancia un’innovazione pensata per portare allegria e utilità nella vostra quotidianità: il fiore parlante. Questo simpatico compagno interattivo è in grado di comunicare in ben 11 lingue e vi accompagna durante tutta la giornata, con saluti personalizzati, informazioni sulla stanza e indicazioni sull’orario. Dal prezzo di soli 35,90€, è disponibile anche su Amazon, rendendolo accessibile a chiunque desideri un oggetto originale e funzionale per la propria casa.

Fiore parlante, chi dovrebbe acquistarlo?

Il fiore parlante può essere lasciato libero di esprimersi o attivato tramite un pulsante per sentire immediatamente una frase. Potrete configurarlo in modo che vi dia il buongiorno al risveglio o che vi auguri la buonanotte con un sorriso. Grazie alla sua capacità di pronunciare frasi legate al momento della giornata, diventerà presto un piccolo alleato capace di rendere ogni momento più piacevole.

Oltre a salutare e intrattenere, il fiore parlante è anche pratico: rileva la temperatura della stanza, vi avvisa quando le batterie stanno per esaurirsi e vi comunica l’orario. Nonostante la sua interattività, è importante sapere che non risponde a comandi vocali, ma tutto il suo fascino è racchiuso nella semplicità del pulsante e nella spontaneità delle frasi che pronuncia.

Il fiore parlante supporta 11 lingue: inglese, tedesco, francese, spagnolo (Spagna), spagnolo (America Latina), italiano, olandese, portoghese (Brasile), giapponese, cinese e coreano, rendendolo un regalo ideale anche per chi ama la tecnologia internazionale. Funziona con 2 batterie tipo AA, non incluse nella confezione, e rappresenta un modo divertente e originale di arricchire la vostra casa con un tocco di interattività firmata Nintendo.

Vedi su Amazon