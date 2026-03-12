La sfida tra Lazio e Milan è una delle partite più attese della 29ª giornata di Serie A. Le due squadre si affronteranno il 15 marzo alle ore 20:30 allo Stadio Olimpico di Roma, in un match che potrebbe avere un peso importante nella corsa alle posizioni europee. La gara sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN, piattaforma che detiene i diritti del campionato italiano. Gli appassionati potranno seguirla comodamente su smart TV, smartphone, tablet o computer; inoltre, per chi si trova all’estero, esistono soluzioni che permettono di accedere allo streaming anche fuori dall’Italia, così da non perdere uno dei confronti più interessanti del weekend calcistico.

Foto di Pexels da Pixabay

Dove vedere Lazio vs Milan in TV e streaming

Come arrivano le due squadre

Il confronto tra biancocelesti e rossoneri negli ultimi anni ha spesso regalato spettacolo. Il Milan è rimasto imbattuto in sette delle ultime nove sfide di campionato contro la Lazio (sei vittorie e un pareggio), con le uniche sconfitte arrivate il 24 gennaio 2023 (0-4) e il 2 marzo 2025 (1-2). I rossoneri hanno dimostrato una notevole continuità offensiva in questo confronto: sono infatti andati a segno in 25 delle ultime 27 partite di Serie A contro i capitolini, realizzando complessivamente 43 reti, con una media di circa 1,6 gol a partita. Le uniche due gare senza reti per il Milan risalgono al 26 aprile 2021 (0-3) e al già citato 24 gennaio 2023 (0-4).

Allo Stadio Olimpico, però, l’equilibrio è quasi perfetto. La Lazio non ha mai ripetuto lo stesso risultato nelle ultime 12 sfide casalinghe di Serie A contro il Milan, con un bilancio che racconta una rivalità molto bilanciata: quattro vittorie per parte e quattro pareggi. L’ultimo confronto disputato a Roma, il 31 agosto 2024, si è chiuso sul 2-2, con le reti di Valentín Castellanos e Boulaye Dia per i biancocelesti e quelle di Strahinja Pavlovic e Rafael Leão per i rossoneri. Numeri che confermano come la sfida tra queste due squadre resti spesso aperta e imprevedibile fino all’ultimo minuto.

Probabili formazioni Lazio vs Milan

LAZIO (4-3-3) : Motta; Marusic, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Belahyane, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. All. Sarri.

: Motta; Marusic, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Belahyane, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. All. Sarri. MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Estupinan; Leao, Pulisic. All. Allegri.

Come vedere la partita dall’estero

Per chi si trova fuori dall’Italia e vuole seguire l'evento in diretta, la soluzione più semplice è affidarsi a una delle piattaforme ufficiali come DAZN, Sky Go o NOW, utilizzando però una delle migliori VPN. In questo modo sarà possibile collegarsi con un indirizzo IP italiano e accedere senza problemi alle trasmissioni in streaming, anche se ci si trova all’estero.