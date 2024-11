SmartPOS mini e zero canone mensile con il Black Friday di Nexi!

Se siete alla ricerca di una soluzione di pagamento digitale innovativa, che vi liberi dal peso dei canoni mensili pur garantendo funzionalità all'avanguardia, questa offerta merita la vostra attenzione. Il SmartPOS Mini di Nexi è ora disponibile a soli 129€, con un risparmio di 40€ rispetto al prezzo originale di 169€.

Vedi offerta su Nexi

POS digitale SmartPOS Mini, chi dovrebbe acquistarlo?

Il dispositivo rappresenta la soluzione ideale per liberi professionisti e attività in mobilità che necessitano di uno strumento di pagamento affidabile e versatile. Con un peso di appena 270 grammi e dimensioni contenute, questo POS si distingue per la sua portabilità senza compromessi sulle funzionalità.

Le caratteristiche tecniche rendono SmartPOS Mini un dispositivo all'avanguardia nel suo settore. Il display touch da 5 pollici garantisce un'interfaccia intuitiva, mentre la doppia connettività Wi-Fi e 4G assicura sempre una connessione stabile. Il sistema operativo Android permette l'installazione di numerose app dedicate alla gestione dell'attività, dalla creazione di campagne sconti alla gestione delle spedizioni.

Un punto di forza significativo è l'assenza totale di canoni mensili: si paga solo il costo iniziale del dispositivo. La commissione unica dell'1,49% sulle principali carte di credito, unita all'azzeramento delle commissioni per importi fino a 10€ (valido fino al 31/12/2024), rende questo POS particolarmente conveniente nel lungo periodo.

Attualmente disponibile a 129€, SmartPOS Mini rappresenta un investimento intelligente per chi desidera digitalizzare la propria attività senza costi ricorrenti. La combinazione di tecnologia avanzata, zero canoni mensili e commissioni competitive lo rende una scelta eccellente per professionisti e piccole imprese che guardano al futuro dei pagamenti digitali.

