Le cuffie Sennheiser più innovative: sconto del 41% al Black Friday, non le solite offerte

Ogni anno, in occasione di eventi di grande portata come il Black Friday, Sennheiser si conferma protagonista con uno dei suoi modelli di cuffie che, pur avendo qualche anno alle spalle, offrono un eccellente rapporto qualità/prezzo grazie al prezzo scontato. Quest'anno, però, durante l'ultimo Black Friday, sono apparse in offerta anche le Sennheiser ACCENTUM Special Edition, un modello di ultima generazione che non delude mai in termini di qualità audio, vero marchio di fabbrica del brand. Il prezzo, mai così basso prima d'ora, è stato ridotto a soli 99,99€ invece di 169,99€.

Sennheiser ACCENTUM Special Edition, chi dovrebbe acquistarle?

Le Sennheiser ACCENTUM Special Edition si rivelano perfette per chi desidera immergersi in un'esperienza sonora di qualità superiore, sia in viaggio che in casa. Grazie alla loro durata della batteria estesa fino a 50 ore e alla tecnologia ANC ibrida, queste cuffie rispondono brillantemente alle esigenze di coloro che necessitano di isolarsi dal rumore ambientale per concentrarsi sulla musica o sul lavoro, ma anche di rimanere connessi all'ambiente circostante quando necessario, attraverso la Modalità trasparenza.

Con un equalizzatore a 5 bande integrato e modalità sonore personalizzabili, queste cuffie offrono un'esperienza di ascolto profondamente personale e immersiva. Un aspetto apprezzabile delle Sennheiser ACCENTUM Special Edition sono l'inclusione del dongle BTD 600 Bluetooth, che facilita la connessione wireless ad alta definizione tra cuffie e dispositivi PC o Mac, garantendo una qualità del suono senza precedenti per le cuffie Bluetooth.

Coloro che lavorano spesso con multimedia o richiedono la massima qualità audio per le loro videoconferenze troveranno in questo prodotto una soluzione affidabile e di alta qualità. Il prezzo attuale di 99,99€, a fronte di un prezzo originale di 169,99€, rende l'acquisto ancora più allettante per gli audiofili e per chi non vuole scendere a compromessi sulla qualità sonora e sulla comodità d'uso.

