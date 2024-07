Jar Jar Binks diventa un Sith con questo stravagante set LEGO!

Le uscite in ambito LEGO sono sempre tantissime e variegate per tipologia e per tema. Ovviamente tra le saghe più utilizzate da LEGO c'è Star Wars, per cui vengon rilasciati spesso set davvero incredibili e ultra fedeli. Per questo, se siete fan della saga, non potete perdete l’occasione di aggiungere alla vostra collezione il nuovissimo set LEGO Dark Falcon Star Wars, un vero gioiello disponibile sullo shop ufficiale al prezzo minimo garantito.

Questo innovativo set, ispirato allo speciale di Disney+ LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy, include una splendida versione oscura del celebre Millennium Falcon, arricchita da dettagli eccezionali come il trono di Darth Jar Jar e la cella della prigione. Con pannelli ribaltabili per un facile accesso agli interni e minifigure uniche tra cui Darth Jar Jar e Jedi Vader, offre un’esperienza di gioco dinamica e interattiva. Non solo un regalo perfetto per i fan di Star Wars di ogni età, ma anche un pezzo da collezione da esporre con orgoglio. Affrettatevi a catturare questo set prima che sia troppo tardi!

LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy, una nuova uscita davvero imperdibile

Come anticipato nell'introduzione, il Set LEGO Dark Falcon Star Wars è una una versione oscura e avvincente della splendida Millennium Falcon. Come tutti i prodotti finemente realizzati dal brand, anche questo set è super curato e pieno di tantissime dettagli e accortezzieche renderanno il set perfetto da costruire e poi da esporre. Da menzionare particolarmente gli elementi dinamici quali shooter a molla e cannoni rotanti, che vi offrono la massima personalizzazione e un divertimento incredibile, in fase di costruzione.

Oltre alla costruzione, il set fornisce una nuova prospettiva su icone classiche con le sue 6 minifigure originali, tra cui si annoverano Darth Jar Jar e la versione di Luke da spiaggia. Con ben 1.579 pezzi, questo modello vi offre un approfondito livello di coinvolgimento in fase di costruzione il che, se siete fan dei LEGO oltre che di Star Wars, vi garantisce la massima soddisfazione una volta completato!

Il Set LEGO Dark Falcon Star Wars, dunque, è un affascinante e particolare omaggio al mondo di Star Wars, rielaborato con una trama unica e una ricchezza di dettagli che garantiranno ore di costruzione per i collezionisti più appassionati. Grazie alla combinazione di funzionalità interattive, minifigure esclusive e fedeltà alla narrativa Star Wars, è fortemente raccomandato per bambini dai 10 anni in su e ovviamente anche adulti di ogni altra età che si vogliono garantire un'esperienza unica e un meraviglioso set da sfoggiare in casa!

