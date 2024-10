Sfrutta questo CROLLO DI PREZZO e risparmia 50€ su una cassa Bluetooth IMPERDIBILE!

Siete alla ricerca di un altoparlante portatile che possa resistere a qualsiasi avventura, offrendo al contempo un'esperienza sonora straordinaria? Allora dovreste dare un'occhiata a questa offerta su Amazon. L'Ultimate Ears MEGABOOM 4 è ora disponibile a soli 157,99€, con uno sconto del 24% sul prezzo di listino di 208,99€, che vi permette quindi di risparmiare ben 51€!

Speaker Bluetooth Ultimate Ears MEGABOOM 4, chi dovrebbe acquistarlo?

L'Ultimate Ears MEGABOOM 4 è la scelta ideale per gli amanti della musica che non vogliono scendere a compromessi sulla qualità del suono, nemmeno durante le loro avventure all'aperto. Con il suo grado di impermeabilità IP67, questo dispositivo è perfetto per chi ama organizzare feste in piscina o trascorrere giornate in spiaggia senza rinunciare alla propria colonna sonora preferita. La batteria a lunga durata, che garantisce fino a 20 ore di riproduzione continua, lo rende il compagno perfetto per escursioni prolungate o eventi che si protraggono per l'intera giornata.

La funzionalità PartyUp, disponibile tramite l'app dedicata, permette di collegare più altoparlanti per creare un'esperienza sonora ancora più coinvolgente, ideale per chi ama organizzare grandi eventi o semplicemente desidera un audio surround di qualità superiore in casa propria. Questo altoparlante si distingue non solo per le sue prestazioni audio di alto livello, ma anche per il suo impegno verso la sostenibilità. Realizzato con almeno il 54% di plastica riciclata post-consumo, l'Ultimate Ears MEGABOOM 4 è la scelta perfetta per chi desidera unire tecnologia e rispetto per l'ambiente.

La robustezza è un altro punto di forza di questo dispositivo. Resistente alle cadute da 1 metro di altezza e con un raggio d'azione Bluetooth di 45 metri, l'Ultimate Ears MEGABOOM 4 offre una libertà d'uso senza pari. Il suo suono a 360° con bassi potenti garantisce un'esperienza d'ascolto immersiva in qualsiasi ambiente, che si tratti di uno spazio aperto o di una stanza chiusa.

Attualmente in offerta a 157,99€, l'Ultimate Ears MEGABOOM 4 rappresenta un'opportunità eccezionale per chi cerca un altoparlante portatile di alta qualità a un prezzo competitivo. La combinazione di prestazioni audio superiori, resistenza all'acqua, lunga durata della batteria e impegno verso la sostenibilità lo rendono un investimento eccellente per gli amanti della musica e delle giornate all'aria aperta.

