Si apre il capodanno cinese su AliExpress! Coupon fino a 60€ extra ora disponibili

Il noto portale di shopping online AliExpress inaugura le celebrazioni per il capodanno cinese con una straordinaria promozione: una serie di coupon che consentono risparmi extra fino a 60€. Questa iniziativa rappresenta un’occasione imperdibile per gli appassionati di shopping, offrendo la possibilità di ottenere vantaggi esclusivi su una vasta gamma di prodotti. La campagna promozionale è attiva fino al 7 febbraio, dando agli utenti tutto il tempo per approfittare delle offerte.

Capodanno cinese Aliexpress, perché approfittarne?

AliExpress, già noto per i suoi prezzi competitivi, arricchisce ulteriormente il valore dei suoi prodotti grazie a questi coupon. Il più piccolo, identificato con il codice "ITCNY03", offre uno sconto extra di 3€ per acquisti pari o superiori a 29€. Nonostante sia il meno sostanzioso, è ideale per chi desidera fare piccoli acquisti approfittando comunque di uno sconto aggiuntivo. La varietà di codici disponibili consente a ogni cliente di scegliere il coupon più adatto al proprio carrello.

Tra i coupon più generosi spicca il codice "ITCNY60", che garantisce un risparmio di ben 60€ sui prodotti selezionati, ideale per chi intende effettuare spese più consistenti. Per importi intermedi, i codici "ITCNY30" e "ITCNY40" offrono rispettivamente 30€ e 40€ di sconto, mentre il codice "ITCNY12" è perfetto per un risparmio più contenuto. Questa flessibilità rende le offerte di AliExpress adatte a qualsiasi tipo di esigenza.

Concludendo, le promozioni del capodanno cinese su AliExpress rappresentano un’opportunità unica per risparmiare ulteriormente su acquisti di ogni tipo. Approfittando dei coupon disponibili, i clienti possono ottenere sconti significativi in un periodo dell’anno già ricco di occasioni. Con scadenza fissata al 7 febbraio, il conto alla rovescia è iniziato: è il momento giusto per riempire il carrello e sfruttare questi vantaggi esclusivi.

