Il primo Grande Slam dell’anno, gli Australian Open 2026 a Melbourne, sta regalando tante emozioni, con la difesa del titolo di Jannik Sinner al centro dell’attenzione. Dopo aver superato la wild card James Duckworth ai sedicesimi, Sinner affronterà l’americano Eliot Spizzirri nel terzo turno del torneo maschile.

Orario del match e dove vederlo

In Italia la copertura degli Australian Open 2026 (incluso il match Sinner vs Spizzirri) è affidata principalmente alla famiglia di canali Eurosport, accessibili agli abbonati attraverso diverse piattaforme:

Eurosport 1 e Eurosport 2 (inclusi nei pacchetti Sport di DAZN, TimVision e Prime Video Channels)

Discovery+ e HBO Max per lo streaming completo e simultaneo di più campi.

Questi canali offrono la trasmissione integrale dell’evento, nonché il live streaming digitale delle partite principali. Il match Sinner vs Spizzirri è programmato per il 24 gennaio 2026 nel terzo turno del tabellone maschile degli Australian Open. Gli orari precisi dipendono dall’ order of play ufficiale pubblicato dalla mattina del giorno stesso; normalmente gli incontri del terzo turno si svolgono tra le prime ore del mattino e il primo pomeriggio italiane (fuso CET a causa della differenza con l’Australia).

Precedenti e stile di gioco: Sinner vs Spizzirri

Secondo le statistiche ufficiali ATP e database sportivi, Jannik Sinner ed Eliot Spizzirri non si sono mai affrontati in un match ufficiale prima di questo incontro agli Australian Open 2026. Quindi, questa sfida del 24 gennaio rappresenta il primo testa a testa assoluto tra i due.

Jannik Sinner (ITA) è uno dei protagonisti principali del circuito, campione in carica dell’Australian Open e uno dei tennisti più consistenti al mondo.

Eliot Spizzirri (USA), classe 2001, ha scalato gradualmente il ranking ATP con buoni risultati soprattutto nei Challenger e grazie ad alcune apparizioni solide nei Main Draw dei tornei maggiori.

Data la differenza di esperienza e ranking, Sinner parte come favorito sulla carta, con un gioco solido da fondo e grande consistenza nei servizi e nei momenti chiave. Spizzirri, d’altro canto, è noto per il gioco aggressivo e un servizio potente, elemento che potrebbe dargli qualche opportunità soprattutto nei game più brevi.

Come vedere la partita tramite VPN

Se ti trovi fuori dall’Italia o vuoi accedere a servizi di streaming alternativi non disponibili nel tuo paese, una VPN può essere molto utile. Collegandoti a un server di un paese dove i diritti di trasmissione sono attivi, puoi accedere ai canali streaming locali come se fossi fisicamente lì. Questo è utile per seguire match in diretta come Sinner vs Gaston, soprattutto se il tuo abbonamento italiano non funziona all’estero.

Una volta scelta la piattaforma, basta collegarsi a un server nel paese corretto tramite la VPN, creare eventualmente un account locale gratuito e accedere allo streaming senza restrizioni geografiche. È importante sottolineare che, sebbene l’uso di una VPN sia legale in molti paesi, è fondamentale rispettare sempre i termini di servizio delle piattaforme streaming. Alcune piattaforme possono bloccare temporaneamente gli account che rilevano VPN, quindi è consigliabile utilizzare VPN affidabili e veloci, ottimizzate per lo streaming video, in modo da avere una connessione stabile e una qualità d’immagine elevata durante tutta la partita.