Se stavate pensando di acquistare una nuova smart TV, non per forza di dimensioni generose ma che abbia una vasta gamma di funzionalità e applicazioni, vi informiamo che le attuali offerte di Monclick vi permetteranno di acquistare televisori capaci di offrire ciò, risparmiando centinaia di euro rispetto ai prezzi di mercato.

Gli sconti sono significativi e potete beneficiare anche di un coupon del 10%, con cui abbassare ulteriormente il prezzo finale di una smart TV al momento del checkout. Il coupon “SPECIALETV10” e le offerte sono valide su una serie di televisori selezionati, tra cui spiccano anche modelli adatti per le cucine, spesso messi da parte poiché si tende a far cadere l’occhio sui modelli più blasonati. Grazie alle offerte, a questo giro vi proponiamo proprio un televisore che si addice agli spazi limitati, come quelli di una cucina.

Il TCL 32S5400AF da 32″ è un’ottima soluzione per chi vuole godere di un’esperienza di visione piacevole mentre si cucina o si mangia. Avendo una diagonale molto inferiore rispetto alle tipiche dimensioni di una smart TV da soggiorno, i due piedini d’appoggio creeranno molti meno problemi a coloro che sono soliti appoggiare il televisore su un mobile, merito anche di una sottigliezza del pannello paragonabile alle migliori smart TV.

Essendo un televisore entry level e dal valore di soli 269,99€, si potrebbe dubitare delle sue qualità, ma in realtà dovrete rinunciare solo al 4K, visto che il pannello è Full HD, risoluzione comunque sufficiente per apprezzare la maggior parte dei contenuti del digitale terrestre. È presente persino l’HDR 10, implementato oggi in tantissimi film e serie TV disponibili su servizi di streaming come Netflix, Amazon Prime Video e Disney+.

Basato su Android TV, con tutti i vantaggi di Google Assistant, TCL 32S5400AF vi permetterà di accedere a queste applicazioni con facilità, rivelandosi molto più di un semplice TV da cucina. Concludiamo dicendovi che potete acquistarlo a soli 183,99€, che non è il prezzo finale, poiché bisognerà sottrarre lo sconto del 10% garantito dal coupon “SPECIALETV10“.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina promozionale dedicata a queste offerte, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questi sconti, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

N.B: Ricordate di applicare il coupon per godere dello sconto extra del 10%

