Smart TV Hisense QLED da 65": IMPERDIBILE, risparmi il 28%!

Siete alla ricerca di un televisore all'avanguardia che possa trasformare il vostro salotto in un centro di intrattenimento di prima classe? Non cercate oltre. Amazon propone un'offerta che potrebbe catturare la vostra attenzione. La Smart TV Hisense 65E77NQ PRO, un pannello QLED da 65 pollici con risoluzione 4K, è ora disponibile al prezzo speciale di 599,00€. Questa proposta rappresenta un'opportunità unica per portare nelle vostre case tecnologia di punta a un costo accessibile.

Smart TV Hisense 65E77NQ PRO, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo televisore si rivolge a un pubblico esigente e variegato. Gli appassionati di cinema troveranno nel pannello QLED 4K e nel supporto Dolby Vision IQ e HDR 10+ Adaptive gli alleati perfetti per godere di immagini nitide e dettagliate, con colori vividi e contrasti profondi. I gamer potranno sfruttare appieno la modalità Game Mode PRO a 144Hz, che garantisce una fluidità senza precedenti e tempi di risposta ridotti, essenziali per le sessioni di gioco più intense.

L'esperienza audio non è da meno, grazie al sistema Dolby Atmos 2.1 che crea un'atmosfera sonora avvolgente, ideale per film, serie TV e concerti. La presenza di Alexa integrata e del sistema operativo VIDAA U7 rende questo smart TV un hub centrale per le smart home, permettendo di controllare dispositivi compatibili e accedere a una vasta gamma di contenuti in streaming con facilità.

La connettività è un altro punto di forza del Hisense 65E77NQ PRO. Il tuner DVB-T2/S2 HEVC 10 e la compatibilità con lativù 4K assicurano l'accesso a tutti i canali del digitale terrestre e satellitare, inclusi quelli in alta definizione. Le molteplici porte di connessione permettono di collegare facilmente console di gioco, soundbar e altri dispositivi, creando un sistema di intrattenimento completo e versatile.

Con un prezzo di 599,00€, il Hisense 65E77NQ PRO si posiziona come una scelta eccellente per chi desidera un televisore di grande formato con tecnologie all'avanguardia. La combinazione di qualità dell'immagine superiore, funzionalità smart avanzate e versatilità d'uso lo rende un investimento valido per gli anni a venire, capace di soddisfare le esigenze di tutta la famiglia, dagli amanti del cinema ai gamer.

Vedi offerta su Amazon