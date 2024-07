Smart TV Samsung Neo QLED da 55" a MENO del Prime Day: CHE AFFARE! (39%)

Siete alla ricerca di un televisore all'avanguardia che possa trasformare il vostro salotto in una sala cinematografica privata? Allora non lasciatevi sfuggire questa straordinaria offerta su Amazon. La Samsung QE55QN85DBTXZT, un'eccezionale Smart TV Neo QLED 4K da 55", è ora disponibile al prezzo di 916€, con uno sconto del 39% rispetto al prezzo originale di 1499€. Un'opportunità unica per portare a casa un gioiello tecnologico risparmiando ben 583€!

Smart TV Samsung QE55QN85DBTXZT, chi dovrebbe acquistarla?

Questo televisore di ultima generazione si rivolge a un pubblico esigente e variegato. Gli appassionati di cinema troveranno nella tecnologia Quantum Matrix e nel processore NQ4 AI Gen2 gli alleati perfetti per godere di immagini ultra-definite e colori straordinariamente realistici. I videogiocatori apprezzeranno la fluidità garantita dal Motion Xcelerator, che elimina fastidiosi ritardi e sfocature nelle scene più concitate. Per gli amanti del design, il profilo NeoSlim rappresenta un elemento di eleganza che si integra armoniosamente in qualsiasi ambiente domestico.

La versatilità è uno dei punti di forza di questo dispositivo. Il sistema audio con Dolby Atmos e OTS LITE crea un'esperienza sonora avvolgente, ideale per gli audiofili più esigenti, e l'integrazione con piattaforme come SmartThings e la compatibilità con assistenti vocali come Alexa, Bixby e Google Assistant lo rendono un hub centrale per la gestione della casa intelligente, soddisfacendo le aspettative degli appassionati di domotica.

Il Gaming Hub offre invece un accesso rapido e intuitivo ai giochi in streaming, mentre lo Smart Hub organizza in modo efficiente tutti i contenuti preferiti. Come ciliegina sulla torta, la tecnologia di upscaling basata sull'intelligenza artificiale migliora la qualità di qualsiasi contenuto, rendendolo perfetto anche per chi possiede una vasta libreria di film e serie TV in definizione standard.

Attualmente proposto a soli 916€, questa Smart TV Samsung rappresenta un investimento eccellente per chi desidera migliorare la propria esperienza di intrattenimento domestico. La combinazione di tecnologie all'avanguardia, design raffinato e funzionalità smart lo rende un prodotto versatile e duraturo nel tempo. Considerando il notevole risparmio offerto da questa promozione, si configura come un'opportunità da cogliere al volo per chi vuole portare il cinema e il gaming di ultima generazione direttamente nel proprio salotto.

Vedi offerta su Amazon