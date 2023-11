Sodastream: basta acquistare acqua gassata! Te la fai in casa con questo sconto del 21%

Se avete una passione per l'acqua gassata ma i costri, ormai dovuti all'inflazione, gravano sul vostro carrello della spesa, allora quello di cui avete bisogno per non rinunciare al piacere delle bollicine è certamente un pratico e conveniente sistema Sodastream, e giacché siamo nei giorni del Black Friday, sarete felici di sapere che oggi potete acquistarne uno, per la precisione l'ottimo bundle Sodastream Duo Megapack con uno sconto imperdibile del 21%! Parliamo di un prezzo finale di appena 114,99€, che vi permetterà di acquistare un pacchetto completo di tutto, eliminando così anche la necessità di acquistare bottiglie di plastica, da sempre un cruccio per l'intero pianeta.

Sodastream, chi dovrebbe acquistarlo?

Sodastream Duo Megapack è la scelta ideale sia per chi ama bere acqua gassata, sia per chi vorrebbe farlo tenendo a mente i problemi del pianeta relativi all'abuso di plastiche e del loro difficile smaltimento. Questo gasatore, infatti, non solo vi permetterà di risparmiare economicamente sulla vostra spesa di acqua, ma vi aiuterà ad essere meno impattanti sull'ambiente, eliminando la necessità di acquistare bottiglie di plastica monouso.

Per ciò che concerne questo bundle nello specifico, inoltre, esso include il gasatore Duo, un cilindro di CO2 alimentare CQC che consente di realizzare fino a 60 litri di acqua frizzante ed un totale di 4 bottiglie, 2 in plastica riutilizzabili, ottime anche per un uso sportivo, e 2 in vetro, perfette per il consumo casalingo.

Parliamo di un bundle il cui valore commerciale sarebbe di quasi 150 euro, ma che grazie ad Amazon potrete oggi portarvi a casa per un'inezia, senza contare tutto il risparmio a lungo termine che ne ricaverete dal non dover più acquistare acqua in bottiglia al supermercato.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete completare il vostro acquisto e consultare l'intera scheda tecnica delle caratteristiche. Al netto di questo, l'invito è comunque quello di effettuare quanto prima l'acquisto, anche perché non ci è dato sapere a quanto ammontino le scorte del prodotto, ed esso potrebbe presto esaurirsi.

