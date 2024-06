Ultima chance: cassa Sony a 50€ in meno rispetto agli altri negozi

Questo è il momento ideale per acquistare una cassa Bluetooth, perfetta per portare la musica ovunque durante le vacanze. Inoltre, potrete approfittare di offerte incredibili come quella di Unieuro sulla Sony SRS-XG300, valida ancora per poche ore. Unieuro ha ridotto il prezzo di questa cassa Bluetooth al minimo, con un ulteriore sconto al momento dell'acquisto, permettendovi di acquistarla per circa 50€ in meno rispetto al miglior prezzo disponibile online. Questo significa che la spesa sarà di soli 141,75€!

Sony SRS-XG300, chi dovrebbe acquistarla?

La Sony SRS-XG300 è ideale per chi non vuole compromessi sulla qualità del suono, anche in movimento. Grazie ai suoi speaker X-Balanced, ai tweeter anteriori e ai radiatori passivi, offre un'esperienza acustica ricca e profonda, ideale per gli amanti della musica che cercano bassi robusti e chiarezza nei dettagli sonori. Il pulsante MEGA BASS è un vero e proprio regalo per chi ama sentire il ritmo della musica in maniera ancora più profonda.

Questa cassa portatile va quindi ben oltre le aspettative, con una resistenza all'acqua e alla polvere che la rende l'alleata perfetta per avventure all'aperto, feste in spiaggia o semplicemente per godere della musica in giardino senza preoccupazioni. Non solo performante dal punto di vista audio, la Sony SRS-XG300 brilla anche per la sua autonomia di 25 ore e la funzione Ricarica Rapida, che la rendono una scelta eccellente per chi non vuole essere legato a una presa di corrente.

L'illuminazione multicolore personalizzabile aggiunge un tocco di atmosfera ad ogni ascolto, mentre la funzionalità Party Connect permette di collegare fino a 100 speaker compatibili per una festa davvero memorabile. Infine, per chi la usa anche in ambito professionale o durante le chiamate con amici, la cancellazione dell'eco e la possibilità di connettere due dispositivi ne aumentano ulteriormente la versatilità.

