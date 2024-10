Sottocosto Unieuro? Incredibile è dire poco: S24 Ultra a 799€ con rimborso

Questo mese di ottobre, non è stato solo Amazon ad aver lanciato offerte imperdibili. Anche Unieuro si è unito, quasi come risposta alla Festa delle Offerte Prime, e con grande successo. Il suo attuale Sottocosto, valido fino al 13 ottobre, offre affari senza precedenti. Un esempio è il Galaxy S24 Ultra, che spiegheremo dettagliatamente perché non dovreste lasciarvelo sfuggire, insieme a tanti altri prodotti di varie categorie merceologiche.

Sottocosto Unieuro, perché approfittarne?

Come accennato, Unieuro propone il Galaxy S24 Ultra nella sua versione da 512GB a un prezzo incredibile di soli 799€, un affare davvero imperdibile per uno smartphone di questa caratura. Il prezzo, già di per sé notevole, è reso possibile grazie al rimborso di 300€ offerto da Samsung. In pratica, è possibile acquistare lo smartphone su Unieuro a 1.099€, e successivamente registrare l'acquisto su Samsung Members per ricevere il cashback, portando così il prezzo finale a soli 799€. Si tratta di un’occasione unica per mettere le mani su uno dei migliori telefoni in commercio, con una capacità di memoria da ben 512GB, ideale per chi ha bisogno di spazio extra per foto, video e app.

Con il suo display da 6,8 pollici Dynamic AMOLED, una fotocamera principale da 200 MP e il potente processore Snapdragon 8 Gen 2, il Galaxy S24 Ultra è lo smartphone perfetto per chi cerca il massimo in termini di prestazioni e qualità. Avere la possibilità di acquistare questo dispositivo di fascia alta a un prezzo ridotto è un’occasione rara. Solitamente, smartphone di questo calibro superano facilmente i 1.200€, rendendo i 799€ richiesti, grazie al cashback, una vera e propria rarità nel mondo della tecnologia mobile.

Tuttavia, c’è un piccolo inconveniente: al momento della nostra scrittura, la versione da 512GB risulta esaurita su Unieuro. La buona notizia è che la versione da 256GB è ancora disponibile, anche se non così conveniente come la variante con più memoria. Il prezzo rimane comunque vantaggioso, soprattutto considerando che si tratta dello stesso potente dispositivo, con una capacità di storage leggermente inferiore, ma comunque sufficiente per la maggior parte degli utenti. Se state cercando uno smartphone di fascia premium, non lasciatevi sfuggire questa occasione prima che anche l’ultima versione disponibile vada esaurita!

