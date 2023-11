TCL 55P639: la Google TV 55" più ECONOMICA da avere! Solo 303€

Non perdete l'offerta imperdibile di Amazon per il Black Friday sulla Smart TV da 55" TCL 55P639, dotata di 4K HDR, Ultra HD e Google TV. Questo straordinario prodotto, con un design senza bordi, offre una resa accurata di immagini dettagliate e colori brillanti. Inoltre, è compatibile con Assistente Google e Alexa, così potrete controllarla semplicemente con la voce. L'esperienza audio è potenziata dal Dolby Audio, per un suono chiaro e potente. Normalmente venduta a 449,90€, è ora disponibile a soli 303,92€, grazie allo sconto dell'11% a cui si aggiunge un ulteriore risparmio di 95,98€ fornito dall'apposito coupon.

Smart TV TCL 55P639, chi dovrebbe acquistarla?

Questa offerta è particolarmente indicata per tutti coloro che desiderano un TV di alta qualità, capace di offrire immagini straordinariamente nitide e dettagliate e suoni ricchi e potenti. La smart TV TCL 55P639 è la scelta ideale per gli appassionati del cinema e per i videogiocatori che cercano un'esperienza visiva immersiva e coinvolgente grazie al 4K HDR e alla funzione Game Master. Soddisfa inoltre le esigenze dell'intrattenimento quotidiano, essendo una Google TV con tutti i principali servizi di streaming a portata di mano e un doppio telecomando per semplificare l'utilizzo.

La TCL 55P639 è un modello da 55" con una risoluzione Ultra HD 4K HDR, e dotata di tecnologia Dolby Audio per un suono coinvolgente. Inoltre, l'innovativo sistema di Miglioramento Dinamico dei Colori di TCL garantisce una gamma cromatica vivida e dettagliata. Inoltre, integra sia l’Assistente Google che Alexa, permettendo quindi di controllare diverse funzioni con semplici comandi vocali.

Concludendo, l'offerta sulla TCL 55P639 rappresenta una grande opportunità da non perdere. Al prezzo speciale di 303,92€, potrete portare a casa un apparecchio all'avanguardia capace di arricchire notevolmente la vostra esperienza di visione. Con queste caratteristiche tecniche avanzate e un design elegante senza bordi, non possiamo che consigliare il suo acquisto.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto. Qui potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, approfittarne il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

N.B.: ricordate di cliccare su Applica coupon 95,98€ prima di effettuare il pagamento.

