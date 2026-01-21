Una notizia che rivoluziona il panorama dello streaming nel nostro paese: TIM e Warner Bros. Discovery hanno siglato una partnership strategica pluriennale che segna il debutto ufficiale di HBO Max in Italia. Grazie a questo accordo, la celebre piattaforma globale diventa accessibile direttamente attraverso TimVision, che si conferma il principale hub dell'intrattenimento video sul mercato italiano.
L'integrazione di HBO Max porta su TimVision un'incredibile varietà di contenuti che spaziano dai grandi successi cinematografici alle serie TV che hanno fatto la storia. Gli abbonati potranno accedere a:
- Serie HBO e Max Original: Titoli iconici come The Last of Us, The White Lotus, House of the Dragon, Succession e i classici Friends, Game of Thrones e The Sopranos.
- Cinema e Grandi Successi: Film come Dune, Aquaman, Joker, la saga di Harry Potter e le novità più recenti come Superman della DC e Sinners.
- Produzioni Italiane Originali: In arrivo contenuti esclusivi come Portobello di Marco Bellocchio e docuserie dedicate a cronaca e icone del nostro cinema.
- Sport e Informazione: Rinnovata l’offerta di discovery+ con i canali Eurosport e l'informazione di CNN International.
Risparmio e convenienza: oltre il 50% in meno
Il vero punto di forza di questa novità risiede nella convenienza economica delle nuove combinazioni proposte da TIM. Scegliere uno dei pacchetti TimVision non è solo una questione di comodità, ma di reale risparmio per le famiglie.
Scegliendo i pacchetti combinati TimVision, è possibile risparmiare fino a oltre il 50% rispetto al costo dei singoli abbonamenti acquistati separatamente.
Le offerte partono da 7 euro al mese e includono in un'unica soluzione l'intero catalogo di HBO Max, TimVision Play, Netflix e Infinity+. Questa strategia permette di aggregare le migliori piattaforme globali in un'unica fattura, garantendo un accesso semplificato e un prezzo estremamente competitivo rispetto al mercato.
HBO Max arriva su Prime Video! Rivoluzione dello streaming in Italia
L'offerta non si ferma ai titoli storici. Sono già pronti al debutto grandi titoli come il film A battle after another con Leonardo Di Caprio e l'attesa serie A Knight of the Seven Kingdoms (disponibile dal 19 gennaio), oltre al medical drama The Pitt e la serie finanziaria Industry.