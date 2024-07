Vinci 1000€ di buoni spesa con Dixan: scopri come!

Dal 1° luglio al 30 settembre, Dixan vi invita a partecipare al suo entusiasmante concorso, offrendovi la possibilità di vincere e risparmiare contemporaneamente. Per partecipare è semplice: acquistate due prodotti a marchio Dixan di vostra scelta presso qualunque punto vendita in Italia (Amazon purtroppo non viene accettato) e conservate lo scontrino come prova d'acquisto.

Come ottenere il vostro premio

Dopo aver effettuato l'acquisto, collegatevi al sito dedicato al concorso Dixan e carica una foto dello scontrino. Riceverete immediatamente il 50% del rimborso sotto forma di buoni spesa, utilizzabili per l'acquisto di qualsiasi prodotto in futuro. È un modo conveniente per risparmiare e continuare a godere della qualità dei prodotti Dixan.

Ma le sorprese non finiscono qui! Ogni partecipazione al concorso Dixan vi dà automaticamente l'accesso all'estrazione finale. Potreste essere il fortunato vincitore del carnet contenente 20 buoni spesa da 50€ ciascuno, o ricevere una gift card per un valore complessivo di 1.000€. Immaginate cosa potreste fare con mille euro di spesa gratuita presso l'insegna indicata sullo scontrino che vi ha fatto vincere!

Tutta la gamma di prodotti Dixan partecipa al concorso del 2024, garantendo che qualunque sia il prodotto che scegliate, avrete la possibilità di vincere e di beneficiare del rimborso in buoni spesa. Non perdete tempo, ma approfittate di questa fantastica opportunità per risparmiare e puntare a una spesa gratuita da 1.000€. Partecipate oggi stesso e fate la vostra mossa verso la grande vittoria con Dixan!

