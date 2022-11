Il Black Friday 2022 ha portato numerose offerte con sé ma, in questo caso, si tratta di un prodotto di ottima qualità davvero utile ad artisti e graphic designer alla ricerca di un dispositivo dal rapporto qualità/prezzo vantaggioso. La fantastica tavoletta grafica Wacom che stiamo per segnalarvi, infatti, è disponibile a un prezzo super conveniente solo per altri 4 giorni! Vi consigliamo di dare uno sguardo al modello One Creative che, per questo brevissimo periodo, è scontato al prezzo di appena 245,00€ invece di 789,00€!

Stiamo parlando di un articolo con display da 13,3″, Full HD e dotato di software professionali già inclusi. Data la forte validità di questo ribasso e che, senza dubbio, si tratta di una tavoletta particolarmente richiesta in questo momento, vi consigliamo di portarlo a casa prima che il Black Friday termini!

Come accennato proprio nella nostra breve e concisa introduzione, la tavoletta gode di un ottimo display e sfrutta dei software creativi inclusi che vi permettono di creare le vostre bozze o i vostri prodotti finiti rapidamente. Potrete collegarlo in pochissimi secondi al vostro PC, o al vostro smartphone Android per passare da uno schermo all’altro e avere anche una prospettiva differente, magari anche per controllare il prodotto su un dispositivo dalla risoluzione differente.

In più, potrete decidere di utilizzare Adobe Premiere Rush, Clip Studio Paint Pro o Bamboo Paper in base alle vostre specifiche preferenze e abilità! Da non sottovalutare anche la sensazione di naturalezza al contatto con lo schermo. Infatti, grazie al display da 13,” avrete la possibilità di lavorare liberamente, come con la penna su un foglio di carta. I piedini ripiegabili di cui è dotato sono ergonomici, pensati per farvi assumere la posizione più comoda possibile e la penna sullo schermo ha un lieve attrito naturale che offre precisione e controllo.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento del prodotto. In più, vi consigliamo di dare una letta ai nostri articoli dedicati ai migliori smartphone e notebook in sconto durante questo periodo di ribassi!

