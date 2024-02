Windows 11, finalmente basta fastidiosi riavvii dopo gli aggiornamenti?

Microsoft sta testando un nuovo metodo per consentire agli utenti di Windows 11 di applicare patch di sicurezza senza riavviare il sistema. Conosciuto come "hot patching", questa tecnologia patcha il codice in memoria dei processi in esecuzione senza richiedere il riavvio del processo.

Questo approccio, già utilizzato su alcune edizioni di Windows Server, potrebbe essere esteso a Windows 11, riducendo le complicazioni legate ai riavvii e migliorando la produttività degli utenti. Inoltre, migliora la sicurezza, consentendo agli utenti di installare le patch senza interruzioni.

Il vantaggio è doppio: da una parte non avremmo più la seccatura di dover riavviare Windows in momenti inopportuni - anche se in genere è semplice spostare il riavvio e farlo quando non dà fastidio. Dall’altra, proprio perché non ci sono più riavvii da fare, potrebbe succedere che più persone aggiornano i loro sistemi regolarmente, con un beneficio per la sicurezza di tutti.

Tuttavia, l'hot patching potrebbe richiedere la virtualizzazione della sicurezza, potenzialmente compromettendo le prestazioni dei giochi su PC. Microsoft sta attualmente testando questa funzionalità sui dispositivi degli utenti Windows Insiders con la virtualizzazione della sicurezza abilitata.

In ogni caso non ci libereremo completamente del riavvio di Windows, che resterà necessario ogni tanto, 2-3 volte l’anno, per l’applicazione degli aggiornamenti più grandi.

La nuova funzionalità farà parte di Windows 11 24H2, atteso entro la fine dell'anno. Tuttavia, non è chiaro se sarà disponibile per tutti gli utenti o solo per le edizioni specifiche come Enterprise ed Education. Windows 11 24H2 porterà anche miglioramenti AI, incluso un avanzato Copilot, rendendo improbabile il lancio di "Windows 12" nel 2024.