Passa dalla cassa Bluetooth allo smart speaker, questo Xiaomi è sotto i 30€

Alcune delle migliori casse Bluetooth offrono prestazioni eccellenti, ma se cercate qualcosa di più innovativo, dovreste orientavi verso uno smart speaker. Oltre a garantire una qualità audio ottima, modelli come quello proposto da Xiaomi consentono di controllare la domotica della casa tramite Google Assistant. Attualmente in offerta su Amazon, è disponibile a soli 29,41€.

Xiaomi Smart Speaker, chi dovrebbe acquistarlo?

Lo Xiaomi Smart Speaker è un dispositivo consigliabile a tutti coloro che cercano di rendere la propria casa più connessa. Grazie al suo controllo vocale integrato con Google Assistant, si adatta perfettamente alle esigenze di chi vuole gestire la musica, informarsi sul meteo, ascoltare le ultime notizie o semplicemente controllare il volume senza doversi alzare dal divano.

L'aggiunta di un trasmettitore IR lo rende particolarmente appetibile per chi possiede dispositivi tradizionali non smart, offrendo la possibilità di integrarli in un ecosistema di casa intelligente senza la necessità di sostituirli. Per gli amanti della musica, la qualità audio di questo altoparlante non deluderà. Con la sua capacità di generare un suono bilanciato e nitido da ogni angolazione, grazie al cono a 360° e alla struttura interna ottimizzata, lo Xiaomi Smart Speaker garantisce un'esperienza auditiva di primo livello.

Inoltre, per chi desidera svegliarsi al suono della propria musica preferita, questo dispositivo offre un display a LED che permette di impostare la sveglia con canzoni, cantanti o generi preferiti. Ad un prezzo di soli 29,41€, rappresenta una scelta eccellente per coloro che vogliono arricchire la propria casa con tecnologia intelligente senza compromettere la qualità sonora.

