Avvistato nuovamente il camion elettrico Tesla Semi, questa volta in pista

La casa di Palo Alto ha recentemente divulgato un nuovo video che mostra un esemplare di Tesla Semi girare nel circuito di prova in California, direttamente nell’impianto di Fremont. Gli avvistamenti dedicati a questo speciale mezzo proseguono a ritmo serrato e con essi anche le indiscrezioni del caso. Di recente, alcune voci di corridoio, hanno suggerito che Semi avrà una batteria da 500 kWh con un’autonomia stimata di 500 Km; un valore decisamente interessante sebbene non sia mai stato chiarito il tipo di carico previsto.

Il modello mostrato in visto è ancora nelle fasi prototipali ma si tratta comunque di una variante vicina allo stadio finale e quindi simile a quello che effettivamente vedremo girare su strada. Tesla Semi e Model S Plaid+ saranno i primi modelli ad adottare le nuove batterie dotate di celle 4680, le più evolute del marchio.

Batterie a parte, Tesla Semi sarà in grado di bruciare lo scatto da 0 a 100 (con un carico di oltre 30mila Kg) in circa 20 secondi grazie ai quattro motori indipendenti posizionati sugli assi posteriori. Il consumo di energia è previsto per meno di 2 kWh/miglio e la casa ipotizza un risparmio in termini di carburante di oltre 200mila dollari.

Il prezzo? La prenotazione è di 20mila dollari e il costo finale del veicolo dovrebbe aggirarsi sui 200mila dollari, a seconda della versione selezionata. Tesla Semi è un progetto decisamente ambizioso che mira, in ambito commerciale, a ridurre i costi logistici delle aziende. La stessa casa di Palo Alto prevede di utilizzarlo come sistema di trasporti di materiali, come pacchi batteria e componenti delle auto, tra le sue varie Gigafactory dislocate in America.

Musk ha confermato che la produzione di Semi sarà avviata entro la fine dell’anno, con le prime consegne attese per il 2022. I primi modelli saranno assemblati nella fabbrica di Austin con i seguenti volumi:

2021: 2.500 unità

2022: 10.000 unità

2023: 25.000 unità

2024: 25.000 unità

Di seguito vi riportiamo il video pubblicato da Tesla: