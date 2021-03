BMW è convinta: Apple e Tesla non fanno paura

Nelle ultime settimane si è parlato molto delle intenzioni di Apple di entrare nel mercato automotive – in collaborazione con un partner di esperienza – per competere nel segmento delle auto elettriche; è facile immaginare come un brand così ricco e famoso a livello mondiale come Apple possa riscuotere un grande successo su un mercato in forte crescita come quello delle auto ad alimentazione elettrica. C’è chi però la pensa diversamente, ed è convinto che l’esperienza nel campo delle auto, seppur con motori a combustione interna, sia ancora l’elemento chiave per fare successo su questo mercato: stiamo parlando del CFO di BMW, Nicholas Peter, che in una recente intervista ha affermato di non essere preoccupato dal possibile ingresso sul mercato di Apple, in quanto i marchi più blasonati del settore potranno far valere la loro storia.

“Dormiamo sonni tranquilli, la competizione fa bene al mercato, aiuta a tirare fuori il meglio dalle persone. Ci troviamo in una posizione dominante e non abbiamo nessuna intenzione di farci scalzare”, queste le parole che Peter ha rilasciato a Bloomberg.

Senza dubbio avere esperienza secolare nella produzione di auto è un grande vantaggio, ma può anche ritorcersi contro in un momento in cui viene richiesto un processo di ammodernamento repentino e rivoluzionario, come quello necessario alla produzione di veicoli elettrici. Se da una parte c’è l’esperienza maturata in decenni di lavori sul campo, dall’altra c’è la difficoltà nel dover completamente rivedere i sistemi di progettazione e produzione delle auto; solo il tempo può dirci chi avrà ragione.

Proseguendo nell’intervista, si è parlato ovviamente anche di Tesla, e anche qui l’opinione del CFO di BMW è netta, e in linea con quanto ipotizzato da altri esponenti del settore: il dominio di Tesla è inevitabilmente destinato a interrompersi, o quantomeno a ridursi drasticamente, con l’arrivo di grossi player automotive sul mercato dell’elettrico. Fino ad oggi Tesla ha agito indisturbata sul mercato, ma già negli ultimi mesi ha dovuto fare i conti con marchi storici come Ford e Volkswagen che stanno già ritagliandosi discrete fette di mercato.