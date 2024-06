Citroen AMI è in offerta a 27 euro al mese con gli incentivi, ideale per la città

Il governo ha rinnovato nei giorni scorsi gli incentivi del 2024 dedicati alle auto, introducendo anche interessanti sussidi per i veicoli di categoria L. Per chi non lo sapesse, le soluzioni di categoria L sono da intendersi tutti i ciclomotori e motoveicoli, a due, tre o quattro ruote. In questa categoria ricade anche la simpatica Citroen AMI, un quadriciclo pesante elettrico pensato quasi esclusivamente per l'utilizzo urbano.

Citroen AMI è, a conti fatti, un punto di riferimento nel settore. Con una velocità limitata a 45 km/h, è adatta per guidatori dai 14 anni in su. Su MotorLabs l'abbiamo provata in passato in più occasioni, anche d'inverno, per testare a fondo le sue capacità.

Il prezzo base è di 8.220 euro, ma le promozioni di giugno consentono di abbassarlo a 6.324,25 euro, inclusa la consegna presso un concessionario. Chi, invece, deve anche rottamare (un veicolo L con classe di emissione Euro 0-3) può beneficiare di un extra sconto del 40% (massimo 4.000 euro) e pagarla solo 5.669,33 euro.

Coloro che preferiscono il leasing (e rottamano), Citroen richiede un anticipo di 2.256 euro seguito da 47 rate mensili di soli 27 euro, un costo simile a quello di un abbonamento telefonico fisso. Questa offerta è valida fino al 30 giugno. Senza un veicolo da rottamare, invece, la retta mensile sale a 36 euro.

I prezzi indicati riguardano il modello base "AMI AMI", ma è possibile scegliere ulteriori declinazioni, con prezzi che variano di conseguenza.

Dettagli finanziamento (AMI AMI):