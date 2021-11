Energica, più colori per le moto elettriche di nuova generazione

La gamma Energica si presenta ora con un design rinnovato, a partire dalla sella bicolore della EsseEsse9 fino alle nuove colorazioni delle livree; modificato anche il font utilizzato sulle carene che ora appare più moderno e squadrato. In aggiunta alle nuove colorazioni, davvero numerose e creative, su Ego 2022 giungono accattivanti sticker e innovativi accessori come, ad esempio, cerchi e dettagli in carbonio. Come il modello di alta gamma Ego, anche Eva Ribelle, che abbiamo provato in precedenza, beneficia di alcune piccole e mirate migliorie come dettagli a contrasto e un lettering rinnovato.

Presente di serie, su tutti i nuovi modelli, il propulsore elettrico EMCE di nuova concezione abbinato ad una batteria a polimeri di litio che consente di ridurre il peso di circa 10 Kg e aumentare, al tempo stesso, l’autonomia del 5-10% a seconda dello stile di guida. Sviluppato in collaborazione con l’azienda modenese Mavel, EMCE è raffreddato a liquido e raggiunge la potenza e coppia record di 169 cavalli con 215 Nm di coppia.

In occasione dell’evento Energica Force Hub, in programma il 24 e il 25 novembre nella splendida cornice meneghina dello Spazio CB32, il produttore presenta al pubblico i nuovi modelli e la business unit Energica Inside. Nella giornata di ieri abbiamo visitato lo spazio espositivo e avuto la possibilità di scambiare due battute con Giacomo Leone, Sales & Field Marketing Director di Energica:

La gamma attuale si sviluppa esclusivamente per l’asfalto: arriveranno modelli anche per lo sterrato?

La model range è in corso di ampliamento, al momento vanta tre modelli con caratteristiche stradali ma anime completamente differenti; siamo al lavoro su ulteriori progetti, non specificatamente studiati per lo sterrato ma in grado di offrire un’ulteriore alternativa ai nostri acquirenti. Non è detto che un modello per lo sterrato non arrivi in futuro, sicuramente ci sono tanti progetti in corso che mirano a posizionare il marchio su nuovi settori.

L’Europa è considerata come uno dei mercati leader per il settore delle moto elettriche e Energica è tra i brand più di rilievo; quali previsioni ci sono per il 2022?

Per il 2022 abbiamo intenzione di incrementare ulteriormente i volumi di vendita, negli ultimi due anni siamo riusciti a moltiplicare per quattro i volumi e, per il prossimo anno, abbiamo intenzione di seguire una strategia analoga se non superiore investendo in Europa, negli Stati Uniti e soprattutto in Asia.

Energica è stato il primo produttore di modo elettriche ad introdurre la ricarica rapida (80% in 30min): possiamo attendere un ulteriore miglioramento a riguardo?

A differenza delle autovetture, nel settore delle due ruote gli aspetti da tenere in considerazione quando si va a modificare il sistema di ricarica sono numerosi (ingombri, pesi, dimensioni) e pertanto è necessario uno sforzo sicuramente superiore. Sulla gamma attuale non sono previste modifiche pertanto la ricarica rapida rimarrà invariata, i nuovi modelli potranno avere un miglioramento nelle prestazioni che rimangono comunque di alto profilo.

Allo stato attuale la gamma Energica prevede principalmente modelli di alta gamma: possiamo attende in futuro anche soluzioni più votate all’utilizzo urbano e cittadino?

Energica prevede di ampliare la gamma in ogni direzione, sono allo studio nuove soluzioni che potrebbero arrivare sul mercato nell’arco dei prossimi mesi o anni. Sono numerosi i costruttori, anche tradizionali e storici, che hanno ampliato la loro gamma verso il basso e in Energica abbiamo in programma di testare nuovi segmenti. Proprio in virtù della scoperta di nuovi settori, con Dellorto abbiamo avviato una collaborazione che mira allo sviluppo di nuovi powertrain di piccole dimensioni, da 3 kW sino a 20 kW, dedicati ai veicoli di altri brand (scooter, piccole moto, quadricicli, trattori..) che non hanno la possibilità di sviluppare una soluzione elettrica. Energica, insieme a Dellorto, con la neonata business unit Energica Inside fornirà quindi a produttori terzi sia la tecnologia sia il know-how per inserirsi nel settore dell’elettrico applicato all’utilizzo urbano.