Ford E-Transit, investimento da 100 milioni di dollari nello stabilimento di Kansas City

Ford ha annunciato ufficialmente che la produzione del suo nuovo veicolo commerciale, l’E-Transit, sarà effettuata nell’impianto sito a Kansas City grazie ad un investimento da 100 milioni di dollari.

In seguito alla conferma, da parte di Ford, relativa all’intenzione di portare sul mercato un Transit in versione elettrica, la stessa casa automobilistica annuncia che la produzione avrà inizio presso il grande stabilimento di Kansas City. La realizzazione dell’ E-Transit è parte di un investimento effettuato sugli impianti di produzioni presenti sul territorio nordamericano, dediti alla produzione di veicoli elettrici commerciali.

É chiaro dunque che la casa automobilistica statunitense si trovi nel bel mezzo della grande spinta all’elettrificazione grazie alla nuova Mustang Mach-E, all’F-150 e allo stesso Transit elettrico. Cosi come dichiarato dalla stessa Ford, l’obiettivo è quello di realizzare grandi soluzioni che possano aiutare le imprese a lavorare meglio. Con i nuovi Transit e F-150 interamente elettrici risulta chiaro l’intento di dare una nuova spinta anche alle flotte di veicoli commerciali.

Con la realizzazione del nuovo veicolo commerciale E-Transit, la casa automobilistica dell’Ovale Blu prevede inoltre , da qui al 2022, un investimento pari a 11.5 miliardi di dollari.

Stiamo prendendo i nostri veicoli più iconici e utilizzando la tecnologia completamente elettrica per offrire ancora più prestazioni, produttività e capacità per i clienti. Stiamo costruendo l’impronta manifatturiera nordamericana per supportare questa crescita. Questo è solo il primo capitolo con più nuovi veicoli elettrici e più investimenti in arrivo.