Geely Atlas Pro, il SUV cinese col motore della Volvo XC40 da 13.500 euro

Gli appassionati del settore, sapranno bene che il Gruppo Geely – oltre ad essere azionista di Daimler – è anche proprietario del marchio Volvo e di Lotus. Per questo motivo, i veicoli prodotti dall’azienda cinese posso sfruttare le piattaforme e le tecnologie dei costruttori europei poc’anzi citati, sino ad ora però i veicoli realizzati da Gruppo Geely non sono mai stati disponibili sul mercato del Vecchio Continente. Un esempio da prendere in considerazione, è il modello Atlas Pro, ossia il SUV compatto alimentato dal medesimo motore a tre cilindri da 1.5 litri a benzina del marchio svedese Volvo e utilizzato per la XC40. Il prezzo del veicolo, sembra essere decisamente economico infatti, in Russia, ha un costo di 1.169.900 rubli, che corrispondono quindi a circa 13.550 euro.

Dal punto di vista del design, l’aspetto del SUV compatto non presenta nulla di particolare ma, l’Atlas Pro lanciato in Russia, è caratterizzato da dimensioni abbastanza imponenti poiché è alto 1,71 metri, lungo 4,54 metri e largo 1,83 metri. Inoltre, il veicolo del Gruppo cinese, è provvisto di un propulsore del marchio svedese in grado di erogare una potenza di 174 CV, trasmissione automatica di nuova generazione e doppia frizione con 7 marce. La piattaforma (conosciuta su diversi mercati come Boyue Pro, Emgrand X7 Sport e Azkarra) sulla quale si basa la Geely Atlas Pro non è la CMA messa a punto con l’azienda Volvo, ma si tratta di un’architettura modulare NL della casa costruttrice cinese sviluppata appositamente per i SUV.

Dunque, analizzati gli elementi che caratterizzano il veicolo del Gruppo Geely, sembrerebbe che l’Atlas Pro sia tranquillamente in grado di mettersi in competizione con molti altri SUV compatti realizzati da diverse case costruttrici europee. Si tratta, quindi, di una tipologia di auto che, anche in Europa, potrebbe suscitare l’interesse di un vasto numero di clienti. Proprio per questo motivo, non è escluso che – con il passare del tempo – i veicoli del marchio Geely possano approdare sul mercato del Vecchio Continente.