Questa dash cam ha persino l'HDR e oggi lo sconto è tra i più alti

Se c'è una dash cam con un avanzato sistema di registrazione per auto, che combini qualità d'immagine e funzionalità moderne, quella è la GKU D900. Con l’incredibile tecnologia HDR, questa dash cam assicura riprese di altissima qualità anche in condizioni di scarsa illuminazione, garantendo una visibilità ottimale sia di giorno che di notte. Oggi, questa dash cam è in offerta a soli 109,99€, un prezzo particolarmente vantaggioso, considerando le numerose caratteristiche che offre.

GKU D900, chi dovrebbe acquistarla?

Questo modello è consigliato a tutti coloro che trascorrono molto tempo alla guida. È particolarmente adatta a chi desidera un'aggiunta di sicurezza alla propria auto, grazie alla doppia registrazione in qualità 4K 60fps e 2.5K, che consente una ripresa chiara e dettagliata di ciò che accade sia davanti che dietro al veicolo. Con il suo ampio schermo IPS da 1.47' e la visione notturna superiore, soddisferà le esigenze di chi cerca chiarezza di immagine in ogni condizione di luce, assicurando riprese nitide anche di notte.

La presenza di GPS integrato permette inoltre di registrare la posizione e la velocità del veicolo, un dettaglio prezioso in caso di incidente. Inoltre, offre funzioni come il G-Sensor, che rileva le collisioni e blocca automaticamente la registrazione per evitare la sovrascrittura nei momenti critici, e la registrazione in loop, garanzia di un uso ottimale della memoria.

Con la possibilità di supportare schede SD fino a 512 GB, unita alla dotazione di una SD da 64GB inclusa, garantisce ampio spazio di archiviazione per le registrazioni. Il design 360° rotabile rende questa dash cam incredibilmente versatile, adattandosi a qualsiasi angolo necessario. Per chi desidera un gadget per auto affidabile e facile da utilizzare, a un prezzo competitivo di 109,99€ invece di 149,99€, la GKU D900 si rivela una scelta eccellente.

