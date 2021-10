Herbert Diess invita Elon Musk a una conferenza interna di Volkswagen

Il CEO di Tesla, Elon Musk, è ben noto per il suo modo di fare particolare e fuori dagli schemi, al punto che un altro CEO di uno dei gruppi automotive più importanti al mondo ha deciso di coinvolgerlo in una conferenza interna alla propria azienda: stiamo parlando di Herbert Diess, a capo del gruppo Volkswagen, che ha invitato Elon Musk a parlare davanti a circa 200 dei manager più importanti del gruppo tedesco.

L’intervento di Musk si è svolto in videoconferenza, durante la quale ha anche risposto a diverse domande da parte della dirigenza teutonica. L’obiettivo di questo intervento era di motivare al meglio proprio i dirigenti di Volkswagen nei confronti della nuova era di mobilità elettrica che sta iniziando: quando gli è stato chiesto come abbia fatto Tesla a superare così nettamente la concorrenza in termini di vendite di auto elettriche, Elon Musk ha dato il merito alla gestione accorta della compagnia, e al fatto che lui stesso, così come altri alti dirigenti di Tesla, è fondamentalmente un ingegnere. Integrando le conoscenze ingegneristiche con quelle manageriali, è stato possibile lavorare al meglio sull’ottimizzazione della produzione, delle catene di rifornimento e in generale sulla logistica di tutta l’azienda.

Durante la conferenza di Volkwsagen, Herbert Diess si è espresso con parole molto positive nei confronti di Tesla e ha espresso il suo interesse nei confronti della nuova fabbrica Giga Berlino, auspicandone una visita nel prossimo futuro; secondo Diess, questo è il momento in cui tutta la concorrenza dovrà fare uno sforzo importante per arrivare al livello già raggiunto da Tesla, che nel mese di dicembre avvierà la produzione delle proprie auto nel nuovo impianto in Germania, in seguito a un investimento di 6.8 miliardi di dollari per la costruzione dell’impianto e all’assunzione di oltre 8000 dipendenti che animeranno la nuova fabbrica.