Hyundai Kona N, il piccolo SUV coreano sempre più aggressivo

Finalmente, ecco arrivare la Hyundai Kona N, il nuovo SUV compatto della casa automobilistica coreana. Il veicolo (lungo 4,21 metri, largo 1,8 metri, alto 1,56 e con passo di 2,6) è caratterizzato da un aspetto disegnato da linee del tutto nuove. I cambiamenti estetici, sono immediatamente visibili sulla parte frontale del SUV, poiché è presenta una griglia dall’design innovativo il cui punto focale è rappresentato dal logo della casa Hyundai. Alcune importanti modifiche sono state apportate ai paraurti con prese d’aria molto più grandi e, inoltre, non manca lo splitter evidenziato da una linea di colore rosso.

La parte posteriore, invece, è caratterizzata dalla presenza di 2 vistosi scarichi. L’aspetto accattivante del SUV, è ulteriormente evidenziato da nuovi cerchi in lega da 19 pollici e dallo spoiler diviso in due elementi. Lo stesso colore Sonic Blue è stato appositamente studiato per esaltare, quanto più possibile, la carrozzeria possente carrozzeria della Hyundai Kona N. All’ interno del veicolo – dove il colore nero ne fa da padrona – sono presenti nuovi sedili sportivi che presentano il logo “N”. L’attenzione viene catturata anche da due pulsanti di colore blu e altri di colore rosso. Non mancano i due display da 10,25 pollici dedicati alla strumentazione e all’infotainment. Una delle novità più importanti della Kona N riguarda l’head up display, elemento che non era presenta nella i30 e i20 N.

Per quanto riguarda invece l’aspetto più tecnico, la Hyundai Kona N è provvista di un 2.0 turbo benzina in grado di erogare 280 CV e 392 Nm di coppia (il medesimo della i30 N) con cambio automatico DCT doppia frizione a 8 rapporti. Il veicolo, è capace di effettuare uno scatto da 0 a 100 in 5,5 secondi e raggiungere la velocità massima di 240 km/h. A disposizione dei guidatori vi sono cinque modalità di guida, ossia Eco, Normal, Sport, N e Custom e vi sono diverse componenti elettroniche. Ad esempio, è presente l’N Grin Shift grazie al quale è possibile avere prestazioni ottimali dal motore per una durata di 20″. Oppure i sistemi N Power Shift e N Track Sense. Non manca il differenziale a slittamento limitato a controllo elettronico, servosterzo elettrico con taratura Normale, Sport e Sport+ e il launch control.

Per quanto riguarda il prezzo e l’arrivo sul mercato della Hyundai Kona N, ancora non sono state divulgate informazioni ufficiali.