Novità in arrivo per quanto riguarda gli incentivi all’acquisto di auto elettriche e ibride plug-in, secondo ‘La Repubblica‘: nel decreto Aiuti bis sembra che siano riportate interessanti informazioni per quanto riguarda i contributi economici dedicati alla fascia meno abbiente di popolazione. E’ ancora presto per le conferme, ma la proposta esiste e ora bisogna attendere di capire se si concretizzerà.

L’idea è molto semplice, quanto efficace: per tutti coloro che hanno un reddito inferiore a 30 mila euro è previsto un aumento dell’incentivo del 50%, per provare a dare una maggiore spinta all’utilizzo dei fondi stanziati per il 2022. Per il momento gli incentivi 2022 non stanno portando a grandi risultati, perché le auto elettriche e ibride plug-in hanno ancora prezzi proibitivi ai più, anche considerati gli incentivi.

Con questa nuova regola, gli incentivi andrebbero a diventare un po’ più consistenti per tutti coloro che hanno un reddito inferiore ai 30 mila euro: acquistando un’auto elettrica rottamando contestualmente una vecchia auto endotermica si possono ottenere fino a 7500 euro di incentivi, mentre senza rottamazione la cifra scende a 4500 euro. In caso di acquisto auto ibrida plug-in invece l’incentivo con rottamazione contestuale è di 6000 euro, e scende a 3000 euro se non si ha un’auto da rottamare.

Ma non è tutto, perché è importante pensare anche all’infrastruttura di ricarica e non solo all’acquisto dei veicoli: ecco quindi che il Ministero dello Sviluppo Economico sta pensando di introdurre un bonus che supporti anche all’installazione di una wall box privata, con un contributo che può arrivare anche all’80%. Nel caso di clienti privati si parla di una cifra massima di 1500 euro, mentre nel caso di intervento che riguarda un intero condominio la cifra può salire fino a 8000 euro.

Ora resta da capire se il Governo approverà il decreto Aiuti bis in questa versione, che prevede l’introduzione di questi ulteriori bonus; una mossa sorprendente, soprattutto se si considera che c’è chi sta pensando di eliminare completamente i bonus per l’acquisto di auto elettriche.