Incentivi auto 2024 con sconto ISEE, che fine hanno fatto?

L'attesa per i tanto pubblicizzati incentivi auto "aggiornati", con uno sconto massimo di 13.750 euro per l'acquisto di veicoli elettrici, è ancora aperta. Inizialmente previsti per marzo, l'entrata in vigore delle nuove tabelle sembra ora posticipata ad aprile 2024.

Nonostante le dichiarazioni più o meno ufficiali e le promesse, i vecchi incentivi auto sono ancora in vigore, con la burocrazia italiana che sembra essere il principale ostacolo al loro rinnovo.

Secondo quanto riportato dalla Stampa, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, sotto la guida del Ministro Adolfo Urso, è in attesa dei pareri tecnici dai ministeri dell'Economia, dell'Ambiente e delle Infrastrutture. Una volta ottenuto il via libera, il tutto dovrà essere valutato anche dalla Corte dei Conti prima di essere implementato nelle piattaforme di prenotazione per le concessionarie.

Pertanto, nonostante gli sforzi per accelerare i tempi burocratici, sembra che i consumatori dovranno aspettare almeno un altro mese per poter beneficiare degli incentivi auto del 2024, che prevedono sconti significativamente maggiori rispetto a quelli attualmente disponibili. Secondo quanto anticipato dal Ministro Urso, coloro che hanno un ISEE inferiore a 30.000 euro e rottamano un'auto euro 0 potranno beneficiare di sconti fino a 13.750 euro per l'acquisto di un'auto elettrica, o 10.000 euro per una plug-in.

Queste cifre rappresentano un notevole aumento rispetto agli incentivi attuali, mentre quelli per veicoli alimentati a benzina, diesel, full hybrid e gpl sono già terminati nel giro di poche settimane. In aggiunta a quelli statali, è possibile che nell'arco dei prossimi mesi ci sia una modifica o integrazione anche a quelli regionali, che storicamente si possono "sommare" per avere uno sconto aggiuntivo.