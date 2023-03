Il marchio Lancia si prepara a tornare sul mercato. Perché al momento il marchio è presente solo in Italia e con un unico modello, la Ypsilon, sviluppata sulla piattaforma della 500, di cui però non ha seguito l’evoluzione, non ricevendo lo stesso propulsore elettrico ora disponibile sulla 500e.

Il marchio, di proprietà di Stellantis, ha mostrato una piccola anteprima di un concept che sarà presentato il 15 aprile, e che dovrebbe anticipare un prossimo modello elettrico che uscirà sul mercato nel 2024.



Si sa ancora pochissimo sul nuovo concept; Lancia non ha fornito alcuna informazione, ma ha solo informato che sarà svelato ad un evento stampa durante il quale verrà presentato il logo, il programma dei prossimi dieci anni e discusso anche il manifesto del marchio, chiamato Pu+Ra Zero e che guiderà il design dei prossimi modelli.

Ma torniamo al concept. L’immagine diffusa mostra poco, ma quel poco lascia tanto spazio all’immaginazione. Un faro tondo, un alettone che sembra avvolgere il lunotto posteriore che presenta un motivo a righe, il tutto completato dalla scritta Lancia. Ma anche se questa non ci fosse, l’associazione di immagine con il posteriore della Stratos sarebbe immediato. D’altronde il suo design è quasi unico, e non è strano pensare di “sfruttarlo” ancora. Nata della matita di Marcello Gandini, designer italiano padre tra l’altro di alcune vetture leggendarie come la Lamborghini Countach e l’Alfa Romeo Montreal, la Stratos è stata la regina dei rally negli anni ’70. Come non essere impazienti di poterla ritrovare, sebbene con fattezze moderne e con un motore elettrico, nelle linee di una nuova Lancia?

Potrebbe sembrare un azzardo, puntare al rilancio di un marchio cominciando con una vettura sportiva. L’operazione nostalgia si sarebbe potuta sviluppare anche con una vettura quattro porte, che avrebbe offerto un target di clientela più ampio; si sarebbe potuto tirare in ballo un’altra leggenda della storia automobilistica italiana, come la Delta. Ma sembra che la nuova strada di Lancia si svilupperà su un terreno meno battuto di altre concorrenti, puntando a diventare un marchio premium sin da subito. Cioè non escluderebbe l’introduzione di modelli di segmenti più “popolari”. Anzi, la casa automobilistica è già al lavoro sulla futura Ypsilon elettrica, ma probabilmente anche su un crossover.