La Tesla con i motori jet è già realtà, il primo prototipo è amatoriale

Di Tesla modificate con motori di varia natura e alimentazione ne abbiam viste diverse, ma mai ci saremmo aspettati di trovare una Model S spinta da tre piccoli motori a reazione. La modifica è stata realizzata dallo youtuber Warped Perception che, sulla sua Model S P85D, ha installato tre motori a jet capaci di accelerare la super berlina ad una velocità incredibile. La modifica non ci coglie molto sorpresi, tra i piani di Musk ci sarebbe infatti il desiderio di installare una serie di mini motori a reazione sulla zona posteriore della Roadster, così da renderla a tutti gli effetti l’auto in produzione più veloce di sempre.

I propulsori installati necessitano di una continua alimentazione e il consumo misurato è al momento davvero rilevante; lo youtuber sottolinea che tutti i propulsori necessitano di circa 6-7 litri di carburante al minuto, una quantità decisamente non trascurabile soprattutto per un viaggio in autostrada. Ma le prestazioni? Con solo la spinta dell’elettrico, la P85D brucia lo scatto da 0 a 100 km/h in circa 4,38 secondi. Utilizzando in abbinamento anche la spinta dei mini jet, il lancio migliore è riuscito a fermare il cronometro a 3,32 secondi, praticamente lo stesso tempo richiesto da una Tesla Model 3 Performance. La differenza tra i due risultati è davvero entusiasmante sebbene questa modifica si tratti per lo più di un esperimento.

Tesla, al momento, per chi desidera andar forte mette a disposizione la Model S Plaid, che non ha bisogno di strani propulsori per scattare da 0 a 100 in circa 2 secondi, con prestazioni a dir poco impressionanti, nell’accelerazione ma anche per il tempo sul giro al Nurburgring. Come anticipato, questa modifica ci ricorda le dichiarazioni di Musk in merito alla roadster, vettura che è stata nuovamente posticipata.