La tua sicurezza è una priorità: scegli questa dash cam per una guida serena e protetta!

Se state cercando una dash cam di alta qualità per migliorare la sicurezza alla guida, oggi è il momento giusto per acquistarne una a un prezzo scontato! La dash cam GKU è disponibile su Amazon a soli 79,99€, con un 11% di sconto rispetto al prezzo più basso recente di 89,99€. Inoltre, attivando l'apposito coupon sulla pagina del prodotto, potrete ottenere un ulteriore 10% di sconto, riducendo il prezzo finale a soli 71,99€!

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo del 10% durante il checkout

Dash cam GKU, chi dovrebbe acquistarla?

La dash cam GKU offre una risoluzione fino a 4K per la telecamera anteriore e 2,5K con doppia registrazione (anteriore e posteriore 1080P). Il grandangolo da 170° garantisce una visione ampia della strada, mentre la tecnologia WDR e l'apertura F1.8 assicurano immagini nitide anche in condizioni di scarsa illuminazione, rendendola perfetta per viaggi notturni.

Grazie al Wi-Fi integrato, potete gestire la dash cam direttamente dallo smartphone tramite l'app "GKU GO". Con pochi tap, potrete visualizzare lo streaming live, scaricare i video e condividerli rapidamente sui social come YouTube, Twitter e Facebook.

Dotata di G-Sensor, la dash cam GKU blocca automaticamente i filmati in caso di collisione, impedendone la sovrascrittura e garantendo prove video affidabili per le richieste di risarcimento o per i rapporti di polizia. Inoltre, collegandola a un kit di cablaggio (non incluso), attiverete la modalità di monitoraggio parcheggio 24 ore su 24, proteggendo la vostra auto anche quando non siete presenti.

Il design discreto e compatto assicura che la dash cam non ostacoli la visuale durante la guida. L'installazione è facile grazie al supporto regolabile a 120° e alla telecamera posteriore personalizzabile a 360°, per una configurazione perfetta in qualsiasi veicolo.

Con una scheda SD da 64GB inclusa, capacità di supportare fino a 256GB di memoria, questa dash cam è una scelta eccellente per chi cerca un dispositivo affidabile e completo. Approfittate dell'offerta su Amazon e migliorate la sicurezza della vostra auto! Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida alle migliori dash cam per ulteirori consigli.

