Bisognerà attendere fino al 2024, ma la NIO ET7 arriverà anche in Italia. Già presente sul mercato cinese dallo scorso anno e in arrivo entro fine 2022 in Europa, la nuova ammiraglia di casa NIO, troverà la concorrenza di marchi importanti che da anni si dedicano alle berline di lusso, come ad esempio Audi con e-tron GT, Bmw con i7, Mercedes con EQS a cui aggiungere la Tesla Model S.

La nuova ET7 è una vettura dalle dimensioni importanti: è lunga 5,1 metri, larga 1,97 e con un passo di 3 metri. I gruppi ottici sia anteriori che posteriori sono molto sottili e le fiancate hanno forme morbide e lineari, grazie alle maniglie a scomparsa. Questi elementi, uniti alla coda filante e senza sbalzi tipici dei tre volumi di una berlina, le donano un design filante e setoso, forse poco personale. Ma un dettaglio la fa distinguere subito dalle concorrenti: una piccola protuberanza, a dire il vero molto armoniosa e ben integrata, nella parte inferiore del tetto. Ma non si tratta di un vezzo estetico, bensì dell’alloggiamento del nuovo LiDAR per la guida assistita ed autonoma. È stato studiato talmente bene in fase di progettazione che, nonostante la sua presenza, ha permesso alla berlina cinese di ottenere un invidiabile CX di 0,208.

Anche gli interni lasciano trasparire molta cura dei dettagli: la strumentazione digitale viene mostrata su un display da 10,25”, mentre quello centrale è costituito da uno schermo Amoled da 12,8”. Presente anche un assistente vocale evoluto. Accanto a questi rappresentanti della più moderna tecnologia, trovano posto anche materiali riciclati o ecologici come il legno e il tessuto ricavato dai chicchi di caffè.

Le dotazioni rispecchiano le aspettative per una berlina di lusso con filtri per PM 2,5, sedili ventilati e massaggianti, aggiornamenti over the air per il sistema di infotainement, cruise control adattativo, parcheggio automatico e molti altri.

LA ET7 è sviluppata sulla piattaforma NIO di seconda generazione, caratterizzata dalla trazione integrale fornita da due motori, uno da 180kW per l’asse anteriore, un altro da 300kW per l’asse posteriore, per un totale di 625 CV. Tale potenza garantirà alla vettura prestazioni da sportiva, nonostante il peso di 2.379kg: può passare da 0 a 100km/h in 3,8 secondi e raggiunge una velocità massima di 200km/h, limitata elettronicamente.

Sarà possibile scegliere tra due batterie: quella da 75 kWh e la più grande da 100kWh, per una autonomia dichiarata rispettivamente di 445km o 580km. Per abbattere i costi, la NIO sta seguendo una nuova strategia, ovvero la possibilità di cambiare le batterie scariche con un altro pacchetto già carico, in soli 5 minuti. Nel vecchio continente però al momento le stazioni “battery swap” sono soltanto 3, di cui una in Norvegia e due in Germania. È proprio in questo paese che l’ammiraglia arriverà per prima, ed a seguire in Olanda, Svezia e Danimarca. Caratteristiche e prezzi danno una chiara collocazione alla nuova arrivata di casa NIO, che andrà a completare la gamma composta dalla berlina ET5 e dal SUV EL7.

Per tutti e tre i modelli si prevede la formula del noleggio flessibile (da 1 a 60 mesi), comprensivo di assicurazione, bollo e vari servizi accessori. Il prezzo medio mensile sarà pari a 1,213€ (il prezzo differisce in ogni paese) per la vettura equipaggiata con la batteria da 75kWh in leasing per 36 mesi.