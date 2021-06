Le nuove Alfa Romeo saranno firmate da un designer spagnolo

Le future Alfa Romeo avranno la firma di Alejandro Mesonero-Romanos. Il gruppo Stellantis ha dichiarato che dal primo luglio il designer spagnolo rivestirà il ruolo di Head of Alfa Romeo Design, si interfaccerà direttamente con Jean-Pierre Ploué, Chief Design Officer di Stellantis. Chi è Alejandro Mesonero-Romanos?

Nato a Madrid nel 1968, Alejandro Mesonero-Romanos è l’ex direttore e responsabile del design di SEAT e Cupra; ha lavorato a numerosi modelli sino al 2020 come, ad esempio, a Cupra el-Born (2019), SEAT e-Scooter (2019) e SEAT Leon Mk4 (2020). Negli anni ha ricevuto diversi riconoscimenti legati agli ottimi risultati raccolti, come il German Design Council (con SEAT 20V20) e due Red Dot Award (con SEAT Ibiza e Arona).

Adesso, si occuperà del rilancio di Alfa Romeo che in futuro proporrà nuovi modelli plug-in ed elettrici. Considerate le ultime indiscrezioni che abbiamo riportato nella giornata di ieri, Alejandro potrebbe essere il designer dietro al rilancio della GTV elettrica, la coupé sportiva elettrica di Alfa Romeo. Inoltre potrebbe occuparsi della nuova generazione di Stelvio, Giulia e MiTo. Difficile, invece, che Mesonero-Romanos venga coinvolto per lo sviluppo della Tonale dal momento che il SUV compatto dovrebbe essere ormai nel suo stadio più conclusivo. Si tratta, ovviamente, di speculazioni visto che la roadmap precisa di Alfa Romeo non è ancora stata svelata.

Per Jean-Pierre Ploué l’arrivo di un nuovo designer come Alejandro è un passo molto importante e tutto il team non vede l’ora di mettersi all’opera per sviluppare nuove proposte. Jean-Philippe Imparato, Chief Executive Officer di Alfa Romeo, ha precisato che si tratta di una collaborazione che porterà sicuramente al successo. Il marchio del Biscione ha tutte le carte in regola per tornare a sviluppare modelli di successo, dotati ora di propulsori più moderni e green: non vediamo l’ora di assistere al lancio dei futuri modelli.