Le vendite della prima auto elettrica di Xiaomi non accennano a scendere, supererà Tesla?

Sembra che l'alba di una nuova era si stia levando per Xiaomi, nota multinazionale che si è da poco lanciata nel competitivo mercato delle auto elettriche. L'azienda, che ha mosso i suoi primi passi nel settore automobilistico nel settembre del 2021, ha visto un entusiasmante successo con l'apertura degli ordini per la sua prima berlina elettrica, la SU7.

Lei Jun, l'amministratore delegato del gruppo, compresa la neonata divisione automotive, ha annunciato che le vendite della SU7 hanno superato di tre a cinque volte le aspettative. Nel corso di una diretta streaming su Douyin, la piattaforma locale equivalente a TikTok, Lei Jun ha condiviso queste cifre impressionanti davanti a una platea virtuale di 34 milioni di spettatori, esprimendo un forte ottimismo per il futuro.

Nonostante l'euforico avvio, l'amministratore delegato è conscio delle sfide che l'azienda dovrà affrontare nel mercato della mobilità sostenibile. Per tenere il passo in questo settore altamente competitivo, sono necessari ingenti investimenti. Xiaomi Auto ha infatti programmato di investire circa 10 miliardi di euro nel corso dei prossimi dieci anni, aspettandosi di affrontare significative perdite prima di poter osservare un bilancio in positivo.

In parallelo al lancio della SU7, la casa automobilistica ha già programmato di affiancare al modello berlina un SUV elettrico, estendendo così la sua offerta nel mercato. La SU7, che si distingue per le sue dimensioni generose, lunga 4,99 metri e dotata di motorizzazioni che vanno dai 300 ai 675 cavalli, è prodotta a Pechino in uno stabilimento di proprietà di BAIC. Questo fa parte degli accordi strategici che Xiaomi ha stretto per la produzione dei suoi veicoli.

Il successo della SU7 è già tangibile: durante la cerimonia ufficiale di consegna dei primi 5.000 esemplari dell'edizione lancio, la cosiddetta Founders Edition, è stato rivelato che l'azienda ha ricevuto ben 100.000 ordini, molti dei quali già confermati con contratti d'acquisto.