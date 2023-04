MG ha presentato ufficialmente la prima spider due posti elettrica battendo di fatto Tesla con la sua tanto attesa Roadster che dovrebbe arrivare nei prossimi anni. Conosciuta come Cyberster, un nome decisamente accattivante che strizza l’occhio al marchio di Elon Musk, verrà lanciata in Asia, Europa e Regno Unito e non negli Stati Uniti.

Non è una sorpresa perché MG, di proprietà della cinese SAIC, non è presente Oltre Oceano ma questo non rende la Cyberster meno rilevante, soprattutto perché è una delle prime sportive elettriche due posti prevista per la produzione di massa. Il design esterno sembra ereditare elementi da alcune proposte già presenti sul mercato, come ad esempio le linee di Jaguar F-Type e Lotus Evija e gli stilemi di Aston Martin e McLaren. Non sono state fornite informazioni riguardo al design degli interni, ma apprezziamo il rivestimento in pelle rossa che si intravede nelle immagini e la maniglia sul lato passeggero della console centrale. Osservando da molto da vicino, è possibile scorgere anche un grande schermo di infotainment con pulsanti di interazione direttamente sotto di esso.

Sebbene non siano state pubblicate specifiche tecniche, le informazioni trapelate la scorsa settimana hanno suggerito che Cyberster sarà disponibile con singolo o doppio motore e con una potenza massima di 536 cavalli. La velocità di punta sarà limitata a 200 km/h, mentre lo scatto da 0-100 coperto in meno di 3 secondi.

Sebbene la Cyberster sia di dimensioni simili alla Mazda MX-5, sembra pesare molto di più a causa del pacco batteria, facendo pendere la bilancia a 2.000 kg contro i circa 1.000 kg della Miata. Ma ancora una volta, queste sono specifiche trapelate e stiamo ancora aspettando dati ufficiali dalla casa automobilistica. Non è stata annunciata alcuna indicazione in merito al prezzo, ma dubitiamo che possa sfiorare il valore della Tesla Roadster (200mila dollari).