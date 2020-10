Prime foto di Mole Urbana, la nuova supercompatta elettrica

Il debutto della nuova supercompatta elettrica, che potrà essere guidata anche dai 14enni, è previsto nei 2021. Nel frattempo cominciano ad essere diffuse le prime foto che mostrano la piccola vettura, chiamata Mole Urbana, per le strade del capoluogo piemontese. Il nuovo veicolo ideato da Umberto Palermo – che è stato presentato nel mese di luglio 2020 al Museo nazionale dell’automobile di Torino – nella giornata di ieri ha iniziato ad eseguire i suoi primi test su strada. Le prime immagini Mole Urbane, mostrano la nuova supercompatta elettrica – dall’aspetto decisamente retrò – aggirarsi per le vie di Torino e, ovviamente, appare camuffata come accade di consueto per non svelare troppi dettagli estetici.

L’intento del designer torinese Umberto Palermo, ideando questa piccola vettura, è stato sicuramente quello di fornire ai cittadini una piccola auto che fosse in grado di affrontare gli spostamenti quotidiani in città in maniera più semplice e comoda. Proprio per questo motivo la supercompatta elettrica Mole Urbana, dal design molto simile alle classiche carrozze ottocentesche, è stata definita una pop car. Inoltre, il veicolo potrebbe essere “sfruttato” per i nuovi progetti che man mano stanno prendendo piede, quali car sharing e mobilità condivisa.

Molto probabilmente, Up Design ha intenzione di mostrare la piccola Mole Urbana nel corso dell’attesissimo evento automobilistico di MiMo 2020, che si terrà a Milano a fine ottobre. Secondo i progetti dell’azienda, la fase successiva sarà quella di partire con l’omologazione di Mole Urbana e subito dopo penserà alla produzione. Ovviamente tutto ciò avverrà a partire dal prossimo anno.

Mole Urbana arriva in tre versioni differenti

La nuova supercompatta elettrica sarà adatta ad ogni necessità infatti arriverà sul mercato automobilistico in tre differenti versioni, la small, la medium e la large. Le differenze sostanziali tra le versioni di Mole Urbana sono le dimensioni e i posti nell’abitacolo. Di seguito le caratteristiche dettagliate di ogni modello.