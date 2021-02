Prova, Hyundai i20: divertente e tecnologica, l’utilitaria moderna!

L’evoluzione di un marchio automobilistico è strettamente legata ai nuovi modelli prodotti. In pochi, negli ultimi anni, hanno vissuto una parabola come Hyundai: oggi i veicoli del colosso coreano sono una realtà solida e di grande valore, dotati di soluzioni tecnologiche d’avanguardia e spesso precursori di soluzioni per una mobilità sempre più attenta al controllo delle emissioni. Esempio del cambio di passo di Hyundai, può essere la nuova i20.

Un modello strategico e molto importante che grazie a una proposta di stile inedito e audace e a un’integrazione di contenuti tecnologici da segmento superiore, si propone come uno dei prodotti più completi e interessanti. La nuova Hyundai i20 in allestimento ConnectLine equipaggiata con motore 1.0 litri turbo benzina tre cilindri e cambio manuale è a listino per 19.150 euro.

La caratteristica che più di ogni altra rende riconoscibile la nuova i20, è il disegno delle luci posteriori: si sviluppano dai lati della vettura, proseguono su di una sagoma a “Z” e si uniscono lungo una cintura luminosa che attraversa tutto il portellone. Un dettaglio che le dona grande personalità e presenza su strada, soprattutto rispetto al resto dell’offerta di pari segmento. La zona anteriore è più spigolosa e muscolosa, con linee nette che restituiscono uno sguardo intenso e accattivante.

Gli interni confermano il salto di qualità: i rivestimenti e le plastiche sono di buona fattura, l’abitabilità è buona e nel complesso si vive in un ambiente piacevole ed ergonomico. La versione ConnectLine è equipaggiata con un sistema di intrattenimento di bordo con schermo da 8.3″ (ma si può arrivare fino a 10,3″). Semplice e intuitivo, ha una buona reattività al tocco, grafiche accattivanti e soprattutto la compatibilità wireless con Apple Car Play e Android Auto, un inedito tra le utilitarie.

Sempre condivisa la scelta di mantenere i tasti fisici per il controllo e la regolazione della climatizzazione. Una soluzione fondamentale per evitare che il conducente si distragga dalle fasi di guida. Interamente digitale anche il cruscotto, su schermo da 10,3″: non è particolarmente personalizzabile, a cambiare è solo il colore e la grafica del quadro strumenti a seconda della modalità di guida selezionata. La dotazione di ADAS è molto completa e permette alla i20 di garantire un livello di sicurezza attiva e passiva particolarmente alto.

La struttura meccanica è stata progettata da capo. La novità più interessante riguarda il nuovo cambio manuale: il pedale sinistro della pedaliera non è collegato direttamente alla frizione, la pressione esercitata aziona un attuatore il quale aziona elettricamente la frizione. Una soluzione che consente all’elettronica di aprire la frizione quando si lascia l’acceleratore, permettendo alla i20 di procedere per inerzia senza essere rallentata dal freno motore, restituendo un piccolo aiuto in termini di risparmio di carburante.

La gamma motori è ripresa dalla precedente generazione, con qualche accorgimento. Spariscono dal listino i Diesel e rimangono i benzina 1.2 litri da 84 Cv e il piccolo 1.0 litri tre cilindri da 100 Cv, il più adatto all’automobile. Quest’ultimo è disponibile anche con struttura mild hybrid a 48 Volt: la batteria da 0,44 kWh si ricarica in fase di frenata e restituisce energia in fase di veleggiamento o quando è richiesta la massima potenza.

La dinamica di guida è molto coinvolgente: il telaio è solido e permette un’eccezionale guidabilità. L’assetto è un altro punto di forza: il baricentro basso e le dimensioni compatte si traducono in una precisione di guida nel misto stretto e in città davvero notevoli, nonostante ciò, le sospensioni riescono ad assorbire in modo efficace le asperità dell’asfalto, senza quasi mai scaricare l’urto sulla schiena di conducente e passeggero. La tenuta di strada è molto buona e sono quasi del tutto annullate, anche in condizioni di scarsa aderenza, fenomeni di sottosterzo.

Molto positivo lo sterzo, diretto e preciso è un ottimo compagno per sfruttare appieno le doti dinamiche di Hyundai i20. Una struttura dinamica piuttosto sofisticata, forse studiata anche per offrire un comportamento su strada esaltante per la versione N, in arrivo in primavera. Promosso anche l’innovativo cambio manuale a sei rapporti, anche se la corsa delle leva è piuttosto lunga e i primi innesti sono un po’ bruschi. L’intesa resta comunque molto buona Hyundai i20 si conferma come una prodotto di assoluto livello e valore nel segmento delle utilitarie. Tecnologica e piacevole da guidare, è un modello da tenere assolutamente in considerazione se si ricerca una vettura compatta e pratica da utilizzare tutti i giorni, senza rinunciare al piacere di guida.