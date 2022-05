Una delle domande che riceviamo più spesso durante le nostre prove auto è quella relativa all’autonomia delle singole auto elettriche e come possa variare nel tempo in particolari condizioni di utilizzo. C’è una risposta universale? Assolutamente no e come per le soluzioni endotermiche l’autonomia con una singola carica, o pieno, è strettamente legata ad una serie di aspetti.

Prima di iniziare è necessario fare però un passo indietro e spiegare che cosa rappresenta il termine “WLTP” che ritroviamo sempre a corredo delle specifiche tecniche del modello prescelto. Come spiegato più approfonditamente in questo articolo, l’acronimo WLTP rappresenta una metodologia di misurazione per rilevare i consumi di un veicolo. Questa procedura si basa sui dati di guida reali raccolti e contribuisce a simulare condizioni di guida reali anche in condizioni di laboratorio. È un valore vicino alla realtà? Quasi o meglio dipende. Dalle nostre prove, ci sono alcune vetture che si avvicinano tremendamente a tale valore, mentre altre sono più conservative. C’è da precisare che i test eseguiti per definire il ciclo WLTP di una vettura sono effettuati in precise condizioni e a velocità costante.

Tornando al punto di partenza, quanti chilometri si può fare con un pieno? Come accennato non c’è una risposta valida e precisa, l’autonomia varia da numerose condizioni (anche stagionali) e ogni modello, in base alla capienza della batteria, è in grado di offrire un chilometraggio più o meno elevato. In linea generale il mercato delle auto elettriche è ormai piuttosto ampio e rispetto a qualche anno fa ci sono modelli che si avvicinano sempre più all’autonomia delle proposte endotermiche con, naturalmente, qualche eccezione.

Le autonomie medie, tra elettriche e benzina/diesel, sono simili? No, o meglio, non ancora. A questo proposito, il Dipartimento per l’Energia (DOE) ha di recente svolto un’interessante indagine riguardante l’autonomia media e massima calcolata tramite il ciclo EPA. Per chi non lo sapesse, il ciclo EPA è l’omologo americano del nostro WLTP ma purtroppo, complice una serie di test differenti, non è possibile confrontare i valori; nella maggior parte dei casi il ciclo EPA è marcatamente più conservativo ma riesce comunque a fornire una buona base di partenza.

Tornando allo studio, l’autonomia media di un’auto elettrica ad oggi è di circa 400 chilometri mentre il valore massimo sfiora i 700 km. Valori si importanti che però non si avvicinano ancora a quelli relativi alle auto a benzina che registrano 640 km di media e un massimo di oltre 1.200 km. In altre parole, al momento, un’auto endotermica offre in media quasi il 70% di autonomia in più.

Lo studio viene aggiornato anno su anno, pertanto non è da escludere che nel corso dei prossimi mesi questi risultati possano subire un ritocco verso l’alto; in fin dei conti sappiamo, da precedenti esperienze e notizie, che in commercio sono in arrivo proposte a batteria da più di 700 km, ma è altresì vero che sono presenti anche modelli con poco più di 200 km di autonomia.

L’autonomia della macchina che è strettamente legata alle dimensioni della batteria, è possibile migliorare l’efficienza per ottenere qualche chilometro extra? Certamente, e vi consigliamo di seguire i nostri consigli soprattutto in vista dei primi viaggi fuori porta che, complice la bella stagione, potrebbero essere ormai più che un semplice miraggio.

Auto elettriche: i consigli per l’estate

L’estate si avvicina e considerate le temperature estive con le quali dovremmo presto confrontarci è bene conoscere alcuni piccoli trucchetti per mantenere un’autonomia adeguata senza esaurirla in tempi più brevi del previsto.