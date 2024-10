Questo GPS ti dirà sempre dov'è la tua auto, e senza abbonamento!

Se siete alla ricerca di un sistema affidabile per proteggere il vostro veicolo e monitorarne la posizione in tempo reale, questa offerta su Amazon merita la vostra attenzione. Il localizzatore GPS TK915 è ora disponibile a soli 64,98€, rappresentando un investimento minimo per la sicurezza del vostro mezzo, considerando che è sufficiente una SIM e non è richiesto nessun abbonamento.

Localizzatore GPS TK915, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo dispositivo di tracciamento rappresenta la soluzione ideale per chi desidera una protezione completa del proprio veicolo senza costi ricorrenti. La batteria da 10000mAh con autonomia fino a 160 giorni lo rende perfetto per chi necessita di un monitoraggio a lungo termine senza preoccupazioni di ricarica frequente. La precisione fino a 5 metri e gli aggiornamenti ogni 10 secondi garantiscono un controllo puntuale della posizione.

Le caratteristiche premium includono un sistema di allarmi intelligenti che notifica in caso di movimento non autorizzato, superamento dei limiti di velocità o uscita da zone prestabilite (geofencing). L'installazione magnetica con 6 potenti magneti e la certificazione IP65 garantiscono un'affidabilità superiore in qualsiasi condizione atmosferica. L'app gratuita per iOS e Android permette un controllo totale del dispositivo senza costi aggiuntivi o abbonamenti.

La combinazione di tecnologie GPS, A-GPS e LBS assicura un tracciamento preciso anche in condizioni difficili. Il dispositivo eccelle nella facilità d'uso, permettendo anche agli utenti meno esperti di configurare rapidamente il sistema secondo le proprie esigenze. La possibilità di gestire più tracker dalla stessa app lo rende ideale anche per aziende o famiglie con più veicoli.

Disponibile a 64,98€, il localizzatore GPS TK915 rappresenta un investimento intelligente per la sicurezza del vostro veicolo. La combinazione di tecnologia avanzata, lunga autonomia e assenza di abbonamenti lo rende una soluzione completa ed economica per il monitoraggio dei veicoli, garantendo tranquillità e controllo totale a un prezzo accessibile!

Vedi offerta su Amazon