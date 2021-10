Rifornimento: come capire il lato giusto per fare il pieno

Quante volte, recandovi al distributore di carburante, vi siete chiesti dove fosse il tappo del serbatoio? Sicuramente vi è successo almeno una volta nella vita, sia che abbiate usato un’auto a noleggio o una vettura di proprietà. Di solito succede che si guida sereni fino alla pompa di benzina più vicina, ci si ferma per fare il pieno e si scopre di aver il tappo sul lato del veicolo opposto rispetto alla pompa.

Cosa fare a quel punto? Le situazioni sono due e totalmente diverse. La prima, la più efficace, è rappresentata dallo spostare la macchina e riposizionarla nello stallo corretto, così da non dover fare strane manovre. Alternativamente, se siam di fretta o vogliamo evitare figuracce, è possibile estendere (a volte anche goffamente) buona parte del tubo della pistola e fare benzina sul lato sbagliato.

Come evitare situazioni analoghe in futuro? La risposta è proprio sotto agli occhi e sicuramente alcuni non l’hanno mai notato.

Mazda MX-5 ND

Sinistra o destra?

La posizione del tappo del carburante dipende da una serie di aspetti ma fondamentalmente è legato al paese in cui è stata prodotta la vettura e dal lato di guida. Le auto giapponesi, ad esempio, hanno spesso il tappo sul lato sinistro poiché in Giappone si guida tenendo la sinistra. Questa regola è molto generale, spesso infatti i produttori variano il lato del veicolo a causa di motivi estetici legati al design della vettura, alla struttura della scocca o alla sicurezza.

A volte, infatti, il tappo del carburante può venir riposizionato nelle fasi progettuali per rispettare alcuni requisiti di legge; il tappo deve essere posizionato in un luogo che lo renda difficile da raggiungere in caso di sinistro. Per questo specifico motivo, infatti, è raro trovare vetture con il tappo posizionato sul lato frontale.

Come riconoscere il lato se si è a bordo

Siete arrivati alla stazione di rifornimento e non vi ricordate da che lato è il tappo? Non c’è problema, la soluzione è davanti al nostro naso. Spesso all’interno dell’indicatore del carburante c’è una freccia, accanto al simbolo della piccola pompa, che indica il lato in cui si trova il tappo. Se la freccia punta a sinistra il tappo sarà a sinistra, viceversa sarà a destra.

Discorso analogo per le ibride plug-in, come la Peugeot 508 SW Hybrid 225 e-AT8, dove viene indicato sia il tappo relativo al carburante sia quello dedicato al sistema di ricarica: una vera soluzione per evitare figuracce e scomodità non necessarie. Anche sulle vetture alimentate a GPL e metano è sempre indicato il lato di ricarica, così da consentire a tutti il corretto posizionamento.

Peugeot 508 Hybrid Plug-in

Mentre sulle elettriche? Qui il discorso si fa più ampio e non sempre abbiamo trovato una chiara icona in merito. Le stazioni di ricarica sono varie e non tutte hanno a disposizione il cavo di ricarica o un cavo lungo abbastanza per raggiungere lo sportellino; in alcune occasioni abbiamo dovuto fare dei veri e propri parcheggi creativi per riuscire a caricare l’auto in prova.

Inoltre, dal momento che gli stalli hanno quasi sempre dimensioni standard, non è sempre facile riuscire a eseguire la corretta manovra per parcheggiare a favore di presa. In questi ultimi mesi abbiamo avuto la possibilità di provare diverse vetture 100% elettriche: dall’economica Dacia Spring al crossover giovanile Opel Mokka-e fino ad arrivare alla super berlina Tesla Model 3 Performance.

DS3 Crossback

Su DS3 Crossback e Fiat 500e, ad esempio, c’è un chiaro richiamo all’interno della grafica del cruscotto, mentre su Dacia Spring (così come su altri modelli) non abbiamo riscontrato alcuna indicazione in merito. Discorso differente per le berline di casa Elon Musk, dove è presente una chiarissima immagine a schermo che indica il posizionamento della presa di ricarica.