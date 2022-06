Il Salone del Mobile torna nel capoluogo meneghino dal 6 al 12 giugno e, per circa una settimana, la città accoglierà installazioni, mostre, presentazioni e approfondimenti dedicati alla sostenibilità, all’architettura e alla tecnologia. Tematiche che, ora più che mai, rappresentano elementi importanti anche per il mondo dell’auto e per questo motivo non mancano costruttori pronti a mostrare la loro visione del future in occasione di questo importante appuntamento.

Audi

Quando e dove: il brand tedesco, dal 7 al 12 giugno, accoglie i visitatori all’interno dei 1.500 metri quadri del Palazzo del Credito Italiano in Piazza Cordusio.

L’Audi House of Progress, “un luogo in cui la visione del domani è già realtà”, tramite panel e anteprime esclusive, mostrerà concept esclusivi come A6 Avant e-tron, la Grandsphere, la Skysphere e l’Urbansphere.

BMW

Quando e dove: la casa bavarese, dal 7 al 10 giugno, ospiterà gli appassionati del marchio in Via Verri alla House of BMW. Il programma è piuttosto variegato e prevede appuntamenti di varia natura:

Martedì 7 giugno ore 15.00 – Domegoj Dukec

Mercoledì 8 giugno ore 15.00 – Botter “How can we translate given standards into new forms?”

Giovedì 9 giugno ore 15.00 – Claudia Rafael “What is beauty beyond categories of race and gender?”

Venerdì 10 giugno ore 15.00 – Anna Deller-Yee “How can human touch empower collective movements in digital times?”

Citroen

Quando e dove: in occasione della Design Week, Citroen debutta con il programma Les AMI de Ro, un progetto firmato da Rossana Orlandi all’insegna dell’innovazione con protagonista la micro-elettrica Citroen AMI. Dove? In Galleria Rossana Orlandi, via Matteo Bandello 14-16.

Cupra

Quando e dove: il brand spagnolo debutta alla Milano Design Week con soluzioni a due e quattro ruote. Tutti i giorni dal 7 al 12 giugno, dalle 11 alle 23, il Cupra Garage Milano accoglierà gli appassionati in Corso Como. L’esposizione si completa infine in Piazza XXV Aprile dove è stato installato un container industriale che consente al pubblico di interagire coi prodotti Cupra.

Garage Italia

Quando e dove: fino al 12 giugno, presso all’atelier milanese con sede in Piazzale Accursio 22, sarà esposta in anteprima la Spider Duetto Hybrid ossia un originale restomod mild hybrid.

Hyundai

Quando e dove: Hyundai è main sponsor di questa edizione ma al momento non ci sono dettagli in merito e non sappiamo quando e se sarà possibile vedere dal vivo la splendida Ioniq 5 (qui la nostra prova).

Lexus

Quando e dove: in via Tortona 27/bis, dal 6 al 12 giugno, dalle 11 alle 21, sarà possibile ammirare una serie di prototipi elettrici realizzati dai finalisti del Lexus Design Award 2022.

Mini

Quando e dove: domani, martedì 7 giugno, dalle 16.30 alle 17.30, sarà possibile vedere in Viale Umbria 95 la Recharged by Paul Smith, una vettura unica che, secondo la Casa, “porta l’iconico e sportivo heritage di MINI nel futuro”.

Porsche

Quando e dove: a Palazzo Clerici, Porsche svela una serie di interventi artistici chiamati “The Art of Dreams” incentrati sulle opere scultoree.

Subaru

Quando e dove: presso il Tortona Design District, Subaru debutta con il crossover elettrico Solterra.