 Salone di Ginevra 2022, solo 60 espositori confermano la presenza: Stellantis assente

L’inizio del tanto atteso evento automobilistico, quale il Salone di Ginevra 2022, è sempre più vicino. Per ben due edizioni, l’evento è stato annullato a causa della pandemia del COVID-19 e, finalmente, il 19 febbraio 2022 la kermesse elvetica farà il suo ritorno. Inutile nascondere il fatto che, tra gli appassionati del settore, l’euforia è veramente molta anche se sembrano esserci – almeno sino ad ora – alcune inaspettate assenze da parte di marchi importanti. La notizia a riguardo è stata lanciata dagli stessi organizzatori dell’evento. Certo è che l’inizio dell’evento avverrà tra più di 4 mesi, motivo per il quale non è escluso che alcune aziende confermeranno la loro presenza nelle prossime settimane.

Tuttavia, secondo quanto affermato dal giornale svizzero Agefi – riportando le dichiarazioni del direttore generale di Geneva International Motor Show, nonché Sandro Mesquita – sembrerebbe che il settore automobilistico non si sia del tutto ripreso dalla pandemia del coronavirus. Questo, dunque, potrebbe essere il motivo per il quale molti marchi saranno costretti a non essere presenti alla prossima edizione del Salone di Ginevra. Per il momento, circa 60 case automobilistiche hanno dato conferma della loro presenza e, tra queste, vi sono Audi, Renault e Skoda così come non mancheranno Seat, Kia, Bugatti e Rimac. Dunque, è evidente che il numero dei partecipanti è veramente molto ridotto se confrontato a quello del 2019, anno in cui parteciparono ben 160 espositori. Sino ad ora, una delle più grandi assenti, è senza dubbio Stellantis.

Per molti potrebbe non essere una notizia inaspettata, secondo altri invece il Salone di Ginevra 2022 potrebbe rappresentare – per il Gruppo Stellantis – l’occasione per svelare la versione definitiva della Alfa Romeo Tonale. Tra le assenti (che potrebbero essere momentanee) vi sono anche Bentley e Lamborghini. Ma, come affermato poc’anzi, c’è ancora tempo per dare conferma della presenza all’evento. Certo è che sarà quasi impossibile ripetere i numeri del 2019, motivo per il quale è molto probabile che la rassegna si estenderà su un terreno di 30.000 metri quadrati anziché 106.000 come accaduto due anni fa. Al Salone di Ginevra 2022, non mancheranno importanti novità: la case costruttrici, infatti, potranno trasmettere conferenze e contenuti avvalendosi di piattaforme virtuali del GIMS.