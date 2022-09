La Bugatti Chiron è senza dubbio una delle hypercar più significative della storia ma, al tempo stesso, anche la Model S Plaid è probabilmente la berlina elettrica più importante per questo storico momento. Sul canale di DragTimes, queste due vetture, da oltre 1.000 cavalli, si sono di recente incontrate su una pista di accelerazione ma quale sarà stato l’esito?

Andiamo con ordine. La Chiron vanta un propulsore quad-turbo W16 da circa 1.500 CV (1.118 kW) mentre la Tesla ne produce 1.020 (760 kW) con i suoi motori elettrici. Entrambi sfruttano la trazione integrale per scaricare la coppia, anche se l’elettrica porta in dote un enorme vantaggio in termini di erogazione. Proprio questo elemento, infatti, consente alla Tesla di vincere l’80% dei lanci effettuati, lasciandosi alle spalle la hypercar da oltre 3 milioni di euro; non male vero?

Questo video non solo sottolinea nuovamente la potenza delle auto elettriche, ma evidenzia anche quanto sia facile effettuare una “partenza a razzo”, fattore che nelle super o hypercar endotermiche non è sempre così semplice da raggiungere e ottenere. Per il momento lo scettro resta in mano a Tesla, ma una nuova sfida arriverà presto nei confronti di una Chiron Super Sport 300, un bolide da 1.600 cavalli. Per chi non lo sapesse, la Super Sport è una delle auto più veloci di sempre; in questo caso lo 0-100 si ferma a quota 2,4 secondi, un valore drasticamente analogo a quello di Tesla Model S Plaid. Naturalmente il confronto si limita all’accelerazione, una sfida ad alta velocità sarebbe assolutamente impari considerando che queste hypercar endotermiche riescono a raggiungere e superare (ampiamente) i 400 km/h.

E voi quale hypercar tentereste di usare per battere una Model S Plaid? Una Koenigsegg o una SSC? Ditecelo nei commenti!