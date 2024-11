Sorpresa: Cadillac è pronta a debuttare in Formula 1

General Motors ha annunciato lunedì un accordo per entrare in Formula 1 con il marchio Cadillac a partire dalla stagione 2026. La Formula 1 ha accettato in linea di principio la candidatura di GM e Cadillac come undicesimo team sulla griglia, segnando il primo nuovo ingresso dal 2016. GM entrerà inizialmente come fornitore di motori, anche se non è stato ufficialmente annunciato se sarà cliente Ferrari come riportato da alcune fonti.

Secondo GM, le innovazioni sviluppate per la F1 contribuiranno alla spinta dell'azienda verso il futuro dei trasporti, sfruttando tecnologie avanzate di elettrificazione, powertrain, software e motori a combustione interna. Inoltre, il lancio di un team di F1 metterà in evidenza il marchio Cadillac a un pubblico internazionale diversificato.

Greg Maffei, CEO di Liberty Media (proprietaria di Formula One Group), ha dichiarato: "GM come futuro fornitore di power unit potrebbe portare ulteriore valore e interesse allo sport". Ha inoltre definito GM e Cadillac un "impressionante marchio statunitense". L'ultimo campione statunitense di F1, Mario Andretti, si unirà al consiglio di amministrazione del team come direttore, aggiungendo esperienza e prestigio al progetto. La Formula 1 sta quindi per accogliere un nuovo e prestigioso concorrente: la General Motors con il suo marchio di lusso Cadillac. Questo ingresso segna un momento storico per lo sport, riportando un colosso americano dell'automobile nel circus dopo decenni di assenza.

L'ingresso di GM e Cadillac riaccende l'interesse anche in USA per il campionato di F1. La Cadillac, in particolare, porta con sé un'aura di lusso e prestazioni che si allinea perfettamente con l'immagine glamour della Formula 1. Fondata nel 1902, Cadillac ha una lunga storia di innovazione automobilistica, essendo stata pioniera in tecnologie come il motore V8 e il sistema di avviamento elettrico. La Formula 1 è l'apice dell'ingegneria automobilistica e delle prestazioni. È il palcoscenico perfetto per mostrare le capacità tecnologiche di Cadillac e GM.

Con tre Gran Premi negli USA nel calendario 2024, l'ingresso di un marchio americano iconico potrebbe essere la spinta finale per consolidare la popolarità della F1 oltreoceano. Infine, la presenza di Mario Andretti nel consiglio di amministrazione del team aggiunge un tocco di leggenda. Andretti, l'ultimo campione del mondo americano di F1 nel 1978, porta con sé una vasta esperienza e un nome che risuona in tutto il mondo del motorsport. La sua partecipazione potrebbe essere cruciale per guidare il team attraverso le complesse acque della Formula 1 moderna.